Denver parte como favorito en las finales de la NBA ante Miami: hora y TV

"Este va a ser el partido más difícil de nuestra vida y lo sabemos. Estamos preparados. No hay favoritos. Ni nosotros ni ellos. Es solo la final. En las finales no hay favoritos", dijo Nikola Jokic, de los Denver Nuggets. El jugador franquicia del "1" del Oeste no quiso reconocer en los micrófonos lo que se desprende de la realidad.