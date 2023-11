A qué se dedica hoy Daniel Osvaldo tras su polémico retiro del fútbol

Daniel Osvaldo, el polémico ex futbolista que brilló en Europa y hoy se dedica a la música.

Aunque su perfil ha bajado en forma considerable por no estar vinculado con el ruidoso mundo del fútbol, la vida de Osvaldo tampoco ha pasado al ostracismo. Por el contrario, sus relaciones de pareja lo han expuesto en los últimos tiempos. De hecho, atravesó una crisis con Gianinna Maradona , el último romance que se le conoció.

Además, el ex futbolista se ha visto expuesto en las redes por su conflictiva relación con Jimena Barón, con quien tuvo a Morrison, el cuarto de sus hijos, al que lleva tiempo sin ver pese a que ambos viven en la Argentina. Osvaldo es también padre de Gianluca, de madre argentina, y de Victoria y Helena, dos pequeñas que tuvo con la modelo Elena Braccini.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.jpg Daniel Osvaldo y una foto que mantiene en su Instagram con Gianinna Maradona.

Pablo Daniel Osvaldo –tal es su nombre completo– nació en la localidad de Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, el 12 de enero de 1986. Surgió de las inferiores de Huracán y debutó en primera cuando tenía 19 años. En la segunda categoría del fútbol argentino disputó 36 partidos y marcó ocho tanos.

Del club de Parque de los Patricios pasó a Italia, donde lo recibió Atalanta como primero de múltiples destinos en Europa -también jugó em España, Portugal e Inglaterra-. Se nacionalizó italiano y jugó para la selección azzurra (11 partidos entre juveniles y la mayor). En pleno éxito, en 2012 empezó la convivencia en el Viejo Mundo con Jimena Barón.

Cómo le fue a Daniel Osvaldo en Boca Juniors

Fanático del xeneize, Osvaldo cumplió su sueño de hincha al llegar a Boca Juniors, el club de sus amores, el 11 de febrero de 2015, con un préstamo por sólo seis meses que luego se extendió. El delantero debutó a los 15 días en un partido de local por la Copa Libertadores ante Montevideo Wanderers: convirtió un gol de cabeza y le dio la victoria a su equipo.

De la performance de Osvaldo en Boca Juniors puede decirse que fue afectado por la ley de rendimientos decrecientes: en una primera etapa marcó seis goles en los primeros siete encuentros. Tuvo un papel muy importante en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde su equipo ganó todos los partidos que jugó.

FotoJet (20).jpg El festejo de Daniel Osvaldo con la camiseta de Boca, cuando cumplió el sueño de jugar en el club del que es hincha.

Asimismo, Osvaldo convirtió goles clave en el torneo local y por Copa Argentina. En total, jugó 16 partidos y anotó siete goles. Pero pese a su buen rendimiento futbolístico, ciertos problemas extradeportivos hicieron que abandone el club de la Ribera.

Su salida fue otro escándalo. En mayo de 2016, ya con Guillermo Barros Schelotto como entrenador (en su arribo, el DT era Rodolfo Arruabarrena), Osvaldo fue despedido de Boca después de que el Mellizo lo encontrara fumando en el vestuario después de un partido de Copa Libertadores contra Nacional, en Montevideo.

Música, regreso, pandemia y retiro definitivo del fútbol para Daniel Osvaldo

Tras haberse despedido de la actividad profesional con la camiseta de Boca Juniors, Daniel Osvaldo se dedicó a la música con la banda de rock and roll y blues que lidera: Barrio Viejo.

En esos tiempos, conoció a Gianinna, la hija menor de Claudia Villafañe y el astro del futbol mundial Diego Armando Maradona. Si bien, el cantante y la hija del Diez blanquearían su relación años más tarde, el primer acercamiento se habría dado por esos años post Boca.

El 28 de febrero de 2018 se confirmó la vuelta de Daniel Osvaldo al fútbol. El futbolista volvió a jugar el equipo senior de Talleres de Remedios de Escalada, muy cerca de su Lanús natal.

Dos meses antes de que Alberto Fernández declara el confinamiento ante la pandemia de Covid-19, más precisamente el viernes 3 de enero de 2020, Banfield confirmaba que Osvaldo había firmado contrato por un año. Sin embargo, pese a la expectativa que esto generó en el Florencio Sola, el delantero sólo disputó dos partidos con la camiseta del Taladro: le rescindieron el contrato por sus múltiples incumplimientos.

Ante las medidas de aislamiento tendientes a evitar la propagación del coronavirus, tuvo lugar la suspensión de todo tipo de eventos deportivos. En ese contexto se dio la despedida definitiva de su faceta de futbolista.

Que es de la vida de Daniel Osvaldo tras su polémico retiro

Sin ninguna vinculación con el fútbol profesional, Osvaldo está abocado a la música. Con Barrio Viejo, el ítalo-argentino ha realizado shows por distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también por el interior del país.

Por decisión propia, el exfutbolista ve a Morrison en contadas ocasiones, tal como lo hizo en el cumpleaños del nene. Tampoco tiene trato fluido con sus hijos mayores, los que tuvo con sus anteriores parejas. A Jimena Barón no le resultó cómodo que su ex estuviera con Gianinna Maradona, ya que ambas eran amigas.

Daniel Osvaldo lidera la banda Barrio Viejo nombre en honor al clásico de La 25 Daniel Osvaldo lidera Barrio Viejo, banda cuyo nombre está inspirado en el clásico de La 25.

En el plano afectivo tampoco parece estar en un momento pleno. A fines de agosto se filtró un video en el que se lo veía con otra mujer, lo que desató una crisis en la relación con Gianinna Maradona. De hecho, en esos tiempos Osvaldo dejó de frecuentar el palco que la familia Maradona tiene en La Bombonera.

A su vez, en las redes sociales aparecieron señales que abonan la teoría de la separación, la que no fue confirmada aún por ninguna de las partes. Mientras el ex futbolista mantiene sus imágenes románticas con la hija de Diego en sus redes sociales, en el Instagram de Gianinna no hay una sola foto de Osvaldo.

Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo y Jimena Barón.jpg La Araña, el nuevo tema de Jimena Barón, está inspirado en la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Y cuando los rumores estaban en plena ebullición, Gianinna le dio like a un posteo que tenía la reflexión de una psicóloga que decía: “Correte. Salite. Dejá de intentar pertenecer a costa de tu paz. Lo verdadero fluye y no hace falta que yo te lo diga… vos lo sabés, pero te empeñás en quedarte ‘por si capaz…’. Perdé la paciencia en un sentido saludable y amoroso. Perderla. Y con todo el amor del mundo mandá al carajo a todo lo que te quita el brillo”.