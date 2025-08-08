Arde San Lorenzo: los hinchas apuntaron contra el Moretti y Tinelli pese a la victoria ante Vélez

San Lorenzo sigue profundizando su mal momento en general , pero con el manejo institucional en la mira ante las polémicas apariciones del entrenador Marcelo Moretti quien está licenciado en su cargo de presidente. A pesar de esto los hinchas no lo olvidan y en el duelo ante Vélez (victoria 1-0) el estadio Pedro Bidegain cantó contra Moretti y el ex vicepresidente del club Marcelo Tinelli .

El enojo con Tinelli recrudeció a través del reclamo que hizo por un contrato mutuo de u$s 1,1M firmado en 2019, cuando ocupaba un cargo dirigencial en la institución. A pesar de esto el conductor televisivo no intimó a la institución y busca una resolución a través de un acuerdo.

Ante esta situación los hinchas gritaron en la tribuna profundizando el tenso clima que se traslada también a la dirigencia del cuervo ante la posibilidad de que Moretti vuelva a su cargo como presidente de la institución. Ante esta situación, Julio Lopardo, presidente interino de San Lorenzo por la licencia de Moretti, se hizo eco de la posibilidad: “ En reiteradas oportunidades pedí la renuncia o que todo esto se defina : llegó el momento de aclararlo. O renuncia Moretti o que se haga cargo del club. El lunes vamos a tener reunión de comisión directiva. No sé si vamos a tener novedades”.

"Muchas veces dije lo que opino: si Moretti quiere gobernar que lo intente y si no quiere gobernar, tiene que renunciar. Una de las dos cosas tiene que hacer, hay que definirlo, esto no puede seguir así, en la incertidumbre”, agregó Lopardo.

Por otra parte se refirió al conflicto con Tinelli: "Lo vamos a solucionar, obviamente. Hay otras prioridades...”.

La palabra del entrenador Ayude tras la victoria ante Vélez

"Muy contento por el triunfo, merecido de principio a fin. Creo que fuimos ampliamente superiores en el juego y las situaciones. Un rival de una jerarquía tremenda, que está en instancias decisivas de Copa (Libertadores) y con un plantel y un Cuerpo Técnico muy poderoso. Doblemente meritorio para nosotros, que también veníamos de un traspié que no esperábamos y es importante para seguir con alegría la semana que viene", inició el entrenador de los Gauchos de Boedo.

Ayude puso los pies sobre la tierra pero no dudó en enaltecer la labor de su joven plantel, que finalizó con múltiples juveniles en cancha: "El orgullo es real, que a mí me representen en todos los partidos de esa manera y con esa nobleza que lo hacen todos, solo en los partidos sino también en cada entrenamiento, me pone muy contento. Sé que los otros equipos deben trabajar mucho también pero estos muchachos se merecen todos. ¿Para qué estamos? Estamos para mañana venir a entrenar, mañana a las 7 de la mañana vamos a estar acá. Para eso".

"Buscamos más velocidad con Matías y sabíamos que Gordon es marcador central jugando en la banda. Andrés es un tipo incansable que las peleas todas y se esfuerza muchísima y hay partidos donde trabaja muchísimo para el equipo. Tenemos que trabajar todos para el gol. Se dio un gran partido de Matías, sabíamos que los laterales iban a estar subidos y por eso elegimos ese parado".