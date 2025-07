Aseguran que Rodrigo De Paul ya tiene decidido cuál será su futuro: ¿Lionel Messi o Racing?

“Si tuviera un euro diría que va a jugar en Inter Miami”, sostuvo con contundencia el periodista Moisés Llorens en diálogo con ESPN. “El jugador no tiene la intención de renovar su contrato en Atlético de Madrid. El club no quiere que se vaya gratis en 2026”, explicó. Frente a esta situación, ambas partes habrían llegado a un acuerdo: si no logran extender el vínculo, De Paul quedaría a la venta en este mercado de pases.