Boca empata con Central Córdoba en La Bombonera

El Xeneize necesita los puntos para seguir en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores por la tabla anual.
Boca y Central Córdoba chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras el empate con Rosario Central. Recibe al buen equipo santiagueño, que marcha con igual campaña.
Luego de unos primeros minutos sin jugadas claras, el Xeneize tuvo la primera oportunidad certera a los 13 minutos de la primera etapa, cuando el reemplazante de Edinson Cavani, Milton Giménez, recibió un pase filtrado y remató fuerte ante un Alan Aguerre que logró despejarla.
Las formaciones de Boca vs Central Córdoba
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Boca vs Central Córdoba
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
