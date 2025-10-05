Boca gana, gusta y golea: paseo del Xeneize a Newell's en la Bombonera

El Xeneize, que acumula casi un mes sin victorias, podría quedar líder de su grupo en caso de sumar de a tres como local.
Un Boca apremiado por su situación futbolística saltó al campo de juego a comerse a su rival, con la lluvia de fondo: Newell's apostó por replegarse y aguardar por un eventual contraataque, pero le permitió al Xeneize acercarse de manera peligrosa a su arco. De hecho, en la primera acción de riesgo, el local golpeó: Juan Barinaga condujo de gran manera y lanzó un centro preciso a la cabeza de Milton Giménez, que estampó el 1-0.
Si bien sacó el pie del acelerador, el equipo comandado por Claudio Úbeda -ante la ausencia de Miguel Ángel Russo por motivos de salud- dominó en todo momento y jugó con la desesperación del rival teniendo la pelota. Cuando la Lepra se había acercado unos metros, el delantero ex Banfield selló su doblete: arrancó la acción tras otro lindo pase de Barinaga, se le cedió el balón a Miguel Merentiel, quien reventó el palo, y capitalizó el rebote.
Los dirigidos por el Ogro Fabbiani no reaccionaron en absoluto: quedaron groggy tras los dos tantos y cada ataque del anfitrión era una daga. Pasada la media hora del encuentro, a los de La Ribera les alcanzó incluso para ampliar diferencias: Alan Velasco le pegó desde media distancia, Juan Espínola contuvo, Giménez buscó su hat-trick, el arquero volvió a salvar su valla y Ayrton Costa definió ante la pasividad rosarina.
En el arranque del complemento, Boca siguió jugando con comodidad frente a un Newell's que volvió a la cancha completamente dormido. El autor de los primeros dos goles del Xeneize apareció solo ante el golero, que lo atoró bien, y debió tocar atrás para Velasco: el volante ofensivo tiró el centro y Brian Aguirre acabó anotando el cuarto del local para cumplir con la ley del ex. Por supuesto, no celebró el gol y les pidió disculpas a los hinchas de la Lepra.
El guardameta, que venía siendo de lo mejor de la visita pese al espanto del equipo santafesino, cometió un error garrafal en una acción que culminó en el quinto tanto del cuadro azul y oro: Lautaro Blanco trepó por el costado izquierdo, Luciano Lollo no lo presionó y, prácticamente sin oposición, disparó de manera rasante. A Espínola, el único que se salvaba del aplazo, la pelota le pasó por entre las piernas.
La previa de Boca-Newell's
Boca recibe a Newell's, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez en más de un mes. El encuentro, que comenzó a las 19, se lleva a cabo en la Bombonera y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.
SÍNTESIS
Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Formación de Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Fabian Noguera y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Cancha: La Bombonera
Árbitro: Sebastián Zunino
Te puede interesar...
Leé más
Boca recibe a Newell's en La Bombonera con Úbeda como DT: hora, formaciones y TV
Evangelina Anderson rompió el silencio y habló del supuesto romance con Paredes
Alarma en Boca: los partidos claves que se perderá Leandro Paredes
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario