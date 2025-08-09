Boca la pasa mal en el clásico ante un Racing superior, pero sostiene el cero

El Xeneize, que todavía no ganó desde el arribo de Miguel Ángel Russo, se mide ante una necesitada Academia, que confirmó ayer el arribo de Marcos Rojo.

El arranque del clásico estuvo marcado por las imprecisiones de ambos equipos y las dificultades para llegar de manera limpia al campo rival. Racing empezó con buen pie: un lindo remate cruzado de Duván Vergara obligó a Agustín Marchesín a tener su primera intervención. Boca respondió rápido, de la mano de un peligroso tiro libre de Leandro Paredes que Juan Nardoni rechazó al segundo palo; y Miguel Merentiel no pudo cabecear otro lindo envío aéreo del volante campeón del mundo. Aún así, la Academia dominó en los 15' iniciales.

La más clara la tuvo el Xeneize, promediando la primera parte: el 5 ex Roma volvió a lanzar un centro preciso dirigido a Edinson Cavani , quien ensayó un lindo taco, pero Facundo Cambeses reaccionó rápido y contuvo lo que estuvo a punto ser el primer tanto del encuentro para el elenco azul y oro.

Tras la nítida ocasión del local, el elenco comandado por Gustavo Costas recuperó el balón y contó con dos aproximaciones consecutivas: una fue un remate de Nacho Rodríguez que se fue pegadita al palo, y la otra de Maravilla Martínez , quien la tiró por encima del travesaño luego de realizar una pirueta. Con más espacios, el que creció en el anfitrión fue Alan Velasco , con algunos destellos de la calidad que supo mostrar vistiendo la camiseta de Independiente.

Ya sobre el cierre de la etapa inaugural, ambos conjuntos tuvieron una oportunidad por lado. Agustín Almendra sacó un disparo rasante que contuvo el arquero ex Lanús con una estirada, y Brian Aguirre probó con un bombazo sobre el costado derecho que pasó lejos. Agotados y a la espera del pitazo del árbitro, fueron perdiendo lucidez con el correr del tiempo y parecía un hecho que se irían a los vestuarios con el empate puesto.

La previa del Boca-Racing

En medio de una histórica racha negativa y una convulsión interna sin precedentes en la última década, Boca afrontará esta tarde un clásico de alto voltaje: recibe a Racing en La Bombonera, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputa desde las 16.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez -secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo- y con la transmisión de ESPN Premium.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Malcom Braida; Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Formación de Racing. Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.