Boca le gana a Talleres en Córdoba con gol de Luca Langoni

El "Matador" no juega desde el 12 de noviembre en la victoria sobre Newell's Old Boys en La Bombonera, que no pudo completar por un desgarro en el recto anterior izquierdo. Martínez lo incluyó en la nómina de convocados para el juego con Talleres, pero no en el once inicial, aunque se deduce que sumará minutos en el complemento.

Entre las ausencias, el lateral peruano Luis Advíncula no fue parte de la delegación por una molestia y apuntará a su regreso en el primer juego por los puntos, programado para el sábado 27 ante Platense en Vicente López.

Minuto a minuto

Talleres empezó el encuentro con una presión agresiva. Chiquito Romero debió participar en dos situaciones que fueron anuladas por offside. El Xeneize tuvo una clara, tras un centro de Marcelo Saracchi que Ezequiel Bullaude no pudo conectar bien.

Boca intentó proliferar en ataque con la velocidad de Luca Langoni, que fue bien anulado en todos sus intentos por Matías Catalán. Por el lado de la T, encontró falencias en la defensa rival y volvió a quedar mano a mano con Romero, que tapó otra pelota clave.

Langoni no podía progresar por la banda izquierda pero sí lo logró Saracchí, en una gran carrera, que le envió un nuevo centro a Bullaude, quien cabeceó y, cuando la pelota quedó boyando, el propio Luca apareció por el medio para romper el arco y anotar el 1 a 0.

Las formaciones de Boca y Talleres

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal y Marcelo Saracchi; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramirez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Francisco Saavedra; Juan Portilla y Luis Sequeira; Luis Angulo, Ulises Ortegoza y Ramón Sosa; Nahuel Bustos.

Hora: 21:30.

Estadio: Mario Alberto Kempes.