Boca recibe a Rosario Central para acercarse a la cima del torneo: hora, formaciones y TV

Boca se enfrentará este sábado a Rosario Central en busca de no quedar afuera de la pelea por los primeros puestos de la Liga Profesional de Fútbol en marco de la decimotercera fecha. El partido tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando (Bombonera) desde las 21.00 con el arbitraje de Jorge Baliño y en el VAR secundará Silvio Trucco .

El “Xeneize” se encuentra octavo en la tabla de posiciones con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas. Por su parte, Rosario Central viene de ganarle por 1-0 a Atlético Tucumán en la nueva etapa del entrenador Matías Lequi, quien fue confirmado como director técnico del “Canalla”, hasta fin de año, luego de la salida de Miguel Ángel Russo.

El director técnico rosarino podría repetir el mismo equipo que le ganó al “Decano”. “La Academia Rosarina” cuenta con la misma cantidad de puntos que el equipo de La Ribera, solo que se encuentra un puesto por debajo debido a la favorable diferencia de gol que tienen los dirigidos por Martínez. Cuenta con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Las probables formaciones de Boca y Rosario Central

Liga Profesional 2024. Fecha 13. Boca – Rosario Central.

Estadio: Bombonera.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 21.00. TV: ESPN Premium.

Boca: Sergio Romero; Nicolás Figal, Marcos Rojo, Mateo Mendía; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ignacio Miramontes, Agustín Martegani, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Lucas Janson/ Brian Aguirre. DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Miguel Barbieri, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Mauricio Martínez, Franco Ibarra; Jonathan Gómez, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Le bajan la persiana a Boca por un refuerzo

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aclaró los motivos por los cuales el mediocampista ofensivo Claudio Aquino rechazó la propuesta de Boca para incorporarlo a sus filas. “Está muy bien acá y no tiene pensado irse", expresó.

El mandatario del conjunto de Liniers, en diálogo con el medio Mar de Vélez, contó el desarrollo de la conversación con el volante, acerca del ofrecimiento del equipo “Xeneize”. "Hoy estuve con Claudio. Él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal. Pero me aseguró que no va a ejecutar la cláusula de rescisión porque está muy bien acá y no tiene pensado irse", exclamó.

A su vez, días atrás se confirmó el interés del cuadro azul y oro para hacerse con los servicios del jugador de 33 años, ya que es del gusto del entrenador Diego Martínez y del presidente, Juan Román Riquelme.

Ante esto, Berlanga declaró en charlas con Bolavip que, pese a la negativa de Aquino, el conjunto de la Ribera podría tener intenciones de seducirlo nuevamente. “Del lado de Vélez no, pero no sé qué otra artimaña pueden usar del otro lado“, aseveró. Y añadió: “No vamos a vender jugadores que nosotros estamos necesitando para lograr el objetivo”, sentenció.

Cabe aclarar que el mercado de pases finaliza el seis de septiembre, por lo que Riquelme y la dirigencia del club deberán actuar con rapidez si quieren incorporar a la figura del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros.

El centrocampista con paso por Independiente y Fluminense, tiene una clausula de recisión baja, que el conjunto “Xeneize” podría desembolsar sin problemas. La misma, es de un millón y medio de dólares por lo que, si el futbolista finalmente accede, Boca podría tener un nuevo refuerzo en este mercado de pases.