Boca se durmió y empata 1 a 1 con Lanús en la segunda etapa

El equipo "Granate", por su parte, es junto a Estudiantes uno de los dos equipos que no ganó ningún partido y tan solo tiene 2 puntos tras haber empatado dos veces, mientras que perdió en tres ocasiones. Esta situación le puso fin al ciclo de Frank Kudelka como DT, siendo reemplazado por Sebastián Salomón hasta fin de año.

Formaciones de Boca y Lanús

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Lucas Janson, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. DT: Jorge Almirón.

Lanús: Alan Aguerre; Brian Aguirre, Cristian Lema, José Canale y Julio Soler; Lautaro Acosta, Felipe Peña Biáfore y Juan Sánchez Miño; Pedro De la Vega, Leandro Díaz y Matías Esquivel. DT: Sebastián Salomón.

Minuto a minuto

Boca tiene la pelota, pero no logra hacerle daño a Lanús. En un partido que está trabado en la mitad de la cancha, ninguno de los dos equipos quiere arriesgar mucho. El Xeneize sabe que no puede tener lesionados de cara a los compromisos que se avecinan, mientras que el Granate no quiere ser golpeado desde el amanecer del encuentro.

Los dirigidos por Salomón pudieron quitarle por algunos momentos la pelota al equipo local, aunque no pudieron llevarle peligro a Chiquito Romero. Al equipo de Almirón parecería faltarle más gente en la mitad de la cancha, ya que no logra conducir la pelota con éxito para sus delanteros.

El club de la Ribera, empujado por su gente, se adelantó en el campo de juego y acorraló al visitante. Tras un córner exquisito de Valentín Barco, Lucas Janson convirtió de cabeza a los 34 minutos de la primera etapa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1705705091842359766&partner=&hide_thread=false APARECIÓ JANSON PARA BOCA



El delantero capturó el córner del Colo Barco y metió un gran cabezazo para el 1-0 del Xeneize ante Lanús#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UzWlF8OqvW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2023

Barco es el más activo en el equipo de Almirón: corre, recupera y distribuye. Lejos de achicarse, Lanús tuvo más intentos luego del gol de rival: Cristian Lema de cabeza y Leandro Díaz desde afuera del área intentaron conseguir el empate, aunque sin éxito. La más clara fue de Pedro De la Vega, sobre el cierre del primer tiempo: Romero salvó lo que hubiera sido el 1 a 1. En el Granate, Lautaro Acosta debió salir a los 42 minutos producto de una lesión.

Almirón decidió dos cambios en el vestuario: Cristian Medina ingresó por Pol Fernández y Jorman Campuzano hizo lo propio por Valentín Barco. Lanús comenzó la segunda etapa con una presión alta que mantuvo intactas sus intenciones de empatar el encuentro: a los 53', tras una asistencia de De la Vega, Díaz aprovechó una desatención de la defensa y anotó el 1 a 1 tras una revisión del VAR.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1705715321141699014&partner=&hide_thread=false EL LOCO DEL GOL



Gran asistencia de Pepo De La Vega a Leandro Díaz que la empujó y puso el 1-1 de Lanús ante Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TELkhzkrbp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2023

Nicolás Figal, luego de habilitar a Díaz en el gol de Lanús, estuvo cerca de regalar el 2 a 1 tras intentar un sombrero que no tuvo éxito. De la Vega se la llevó, y esta vez en lugar de asistir definió mano a mano ante una heroica atajada de Romero. En busca renovar la velocidad por las bandas, el entrenador Xeneize decidió el ingreso de Luis Advíncula en lugar del autor del gol, Janson.