Champions League: a qué hora es el sorteo y lo que tenés que saber

El torneo de clubes de más jerarquía del mundo ya tiene a sus integrantes para la etapa clasificatoria.

Desde el 8 de julio pasado, comenzaron las fases previas de la edición 71 de la Champions League, que finalizaron esta semana. Con los 36 equipos de la etapa principal definidos, este jueves se realizará el sorteo de los partidos que disputará cada club para buscar los playoffs.

El formato actual se estrenó la temporada pasada y tiene a todos los participantes en una misma zona de 36, donde se clasificarán por tabla general, pero jugando a penas ocho encuentros cada uno contra diferentes rivales.

El sorteo de este jueves se realizará en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia , desde las 13 de Argentina.

La transmisión estará a cargo de Fox Sports para los servicios de cable y la aplicación Disney Premium.

champions bombos

El criterio y el formato

Los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón de la Champions League el cabeza de serie del Bombo 1 (PSG).

Comenzando por el Bombo 1, se sacará una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para ellos, teniendo en cuenta los siguientes principios:

Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software.

No se enfrentarán equipos de la misma federación.

No habrá más de dos oponentes de la misma federación.

Se repetirá el mismo procedimiento con el resto de equipos hasta que se hayan sorteado todos los emparejamientos.

El calendario de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se comunicará a más tardar el sábado 30 de agosto.