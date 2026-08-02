Cóccaro sorprendió a Boca y puso el empate para Newell's en Rosario

El Xeneize, que viene de clasificar por penales a los octavos de final de la Copa Sudamericana, necesita un triunfo para reencauzar el rumbo.

Antes de los primeros cinco minutos de partido, Boca tuvo una jugada clara para abrir el marcador en Rosario: Dylan Gorosito apareció por el carril derecho y lanzó un buscapié que le llegó a Miguel Merentiel , pero el arquero Josué Reinatti evitó el tanto con la pierna. El impulso inicial se fue apagando con el correr de los minutos y Newell's, con pocas armas, cerró sus líneas para impedir nuevos avances. Al rato, el Xeneize se despertó: cabezazo de la Bestia al travesaño .

Sin mostrar una gran versión, el club azul y oro estaba cerca de ponerse en ventaja y el delantero uruguayo, que se llevó puesta la pelota, acumuló su tercera oportunidad concreta para establecer el 1-0. Finalmente, el tanto tuvo lugar a los 30 de la primera etapa: Sebastián Villa sacó un lindo centro con rosca y Santiago Ascacíbar, apareciendo desde atrás, marcó de cabeza .

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A MERENTIEL Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/4Jldt7MDYg

MERENTIEL TUVO EL PRIMERO PARA BOCA Luego de un buen centro de Gorosito, el delantero de Boca estuvo cerca de abrir el partido. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/NEkNypTFrS

La visita se sintió cómoda con el resultado y hasta incluso se animó a ceder la posesión, entendiendo que la Lepra tenía pocos argumentos para generar peligro. Así fue: salvo algún tiro libre que Álvaro Montero contuvo con tranquilidad, los de Frank Kudelka no se acercaron. Sin embargo, sobre el final, una mano de Lautaro Di Lollo provocó un reclamo airado del plantel santafesino .

GOL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA Luego de un gran centro de Villa, el mediocampista metió un buen cabezazo y pone la ventaja en Rosario. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E … pic.twitter.com/WG27rIPEbt

POLÉMICA EN EL NEWELLS - BOCA.



El equipo rosarino reclama penal por este mano de Di Lollo en el área de Boca. pic.twitter.com/2BnXgWpjHJ — Toto (@tototermo) August 2, 2026

En el comienzo del complemento, cuando parecía que ambos equipos todavía se estaban midiendo, quien golpeó fue el anfitrión: Facundo Guch tomó el balón, encaró ante dos hombres y disparó cuando halló algo de espacio. Aún así, su remate fue tan débil que quedó en los pies de Matías Cóccaro, quien corrigió la trayectoria con un sablazo y estampó el empate.

EN EL ÁREA SIEMPRE HAY TIEMPO: GOLAZO DEL ZORRO CÓCCARO PARA EL 1-1 DE NEWELL'S A BOCA. pic.twitter.com/hER34T9I17 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026

La previa de Newell's-Boca

Boca visita hoy a Newell's, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, luego de lo que fue su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana. El encuentro, qprogramado para las 17, se lleva a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa y se puede ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos, secundado desde el VAR por Adrián Franklin.

Formación de Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Gianetti, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Tomás Ríos; y Matías Cóccaro . DT: Frank Kudelka.

Formación de Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.