Con Lionel Messi de titular, Inter Miami cae ante New York en un amistoso

Las Garzas disputan un amistoso contra New York City FC en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale . El encuentro puede verse desde las 22.00 de Argentina y cuenta con la transmisión exclusiva de Apple TV . Este partido será el primero desde la eliminación del equipo en la MLS .

Gerardo Martino y Messi no pudieron cumplir el principal objetivo de avanzar a playoffs, por lo que ahora tendrán este amistoso para mantener el ritmo. Tras superar este duelo, a La Pulga solamente le quedará la doble fecha FIFA con la Albiceleste, donde enfrentará a Uruguay el jueves 16 de noviembre y a Brasil el martes 21 de noviembre.

Lionel Messi no puede ayudar al Inter Miami

Durante toda la primera etapa, la defensa del Inter Miami mostró signos de preocupación. A pesar de tratarse de un partido homenaje para Lionel Messi, New York City FC no perdonó y ante un error Talles Magno anotó el primer gol de la noche a los 43 minutos. En la previa, Drake Callender había cometido un penal que fue anulado por posición adelantada previa. La Pulga, por su parte, recibió pocas pelotas y no pudo llevar peligro al arco rival.

El inicio del complemento no fue distinto a lo visto en la primera etapa. Tras una nueva desatención, Julián Fernández estiró la ventaja para los visitantes.

Lionel Messi presentó el Balón de Oro

Las formaciones de Inter Miami y New York City

Inter Miami: Matthew Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Birk Risa, Kevin O Toole; James Sands, Keaton Parks, Santiago Rodríguez; Julián Fernández, Monsef Bakrar y Talles Magno. DT: Nick Cushing.

New York City: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen; Diego Gómez, Sergio Busquets, Gregore; Facundo Farías, Leonardo Campana y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Cómo es “la noche de oro” que preparó Inter Miami

Para reconocer a Lionel Messi, el equipo de Florida preparó una noche especial. Antes del partido, el jugador presentó el Balón de Oro para que todos los presentes puedan apreciarlo. En la ceremonia estuvieron presentes Jorge Mas, gerente del club, y Don Garber, comisionado de la MLS.

Luego del partido la celebración no cesará, ya que Inter Miami cerró un acuerdo con la fiesta Bresh y realizarán un evento en el XBTO NW Club. Quienes asistan, podrán disfrutar de opciones especiales de comidas y bebidas con la temática del Balón de Oro.