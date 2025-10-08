Con mucha contundencia, Argentina le gana a Nigeria en el Mundial sub 20

La selección nacional se impone con goles de Alejo Sarco, al minuto, y Maher Carrizo, de tiro libre.

En la continuidad de los octavos de final del Mundial sub 20, Argentina se impone desde temprano a Nigeria en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile.

Apenas habían pasado 70 segundos cuando el gol de Alejo Sarco abrió la cuenta para los dirigidos por Diego Placente.

Es el cuarto tanto del delantero en el certamen, de los cuales tres fueron antes de los cinco minutos de partido. El remate de Ian Subiabre fue bloqueado, pero el rebote salió para arriba y apareció en posición Dylan Gorosito para asistir al "9", que la mandó a guardar casi en el área chica.

Nigeria intentó disputarle la posesión a Argentina y de a ratos lo hizo, pero los albicelestes desnudaron las carencias defensivas de los africanos.

En una jugada que casi termina con un gol desde afuera del área con un remate de Valentino Acuña, el árbitro Mariani sancionó una falta previa y Argentina le sacó máximo provecho.

Maher Carrizo ejecutó al palo del arquero y dejó sin respuestas a Harcourt para aumentar la cuenta a los 22' de la etapa inicial.

En los cuartos de final espera México, que goleó 4 a 1 al local el martes.

SÍNTESIS

Argentina: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Valente Pierani; Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezar Harcourt; Amos Ochoche, Odinaka Okoro, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu; Daniel Daga, Israel Ayuma, Orseer Achihi, Tahir Maigana; Kparobo Arierhi y Masiru Salihu. DT: Aliyu Zubair.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Estadio: Nacional de Santiago