Deportes La Mañana River Con suplentes, River enfrenta a Atlético Tucumán de visitante

El Millonario tiene un duelo por el Torneo Clausura en medio de la serie por Copa Libertadores ante Palmeiras, donde debe remontar un 2 a 1 en contra.







Marcelo Gallardo hace descansar a los titulares de River.

Atlético Tucumán y River chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Decano” está octavo pero no viene teniendo una buena temporada; mientras que el “Millonario” llega como líder pero con la mente puesta en la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

Las formaciones de Atlético Tucumán vs River Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.