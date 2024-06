Confirmado: cuál es la nueva estrella que compró Boca

Boca no para de buscar refuerzos en el mercado de pases que le den opciones ante la salida de jugadores como Pol Fernández y continúa tachando nombres en la lista de jugadores que le gustaría incorporar al entrenador Diego Martínez para no dar ventajas y batallar en la Copa Sudamericana donde enfrentará a Independiente del Valle.

La institución que preside el ex jugador Juan Román Riquelme pudo cerrar rápidamente la llegada del histórico jugador chileno Gary Medel que defendía la camiseta del Vasco da Gama de Brasil y concretó un refuerzo para el mediocampo y la defensa que sufre reiteradamente lesiones y ausencias.

En las últimas horas, con las negociaciones frías por el mediocampista surgido en Argentinos Juniors Fausto Vera, el equipo de La Ribera habría cerrado la llegada de un nuevo refuerzo para el plantel. Se trata de Toto Belmonte , de 26 años, forjado en Lanús y que llega al xeneize tras su estadía en el Toluca de México. Según se conoció la operación se cerró por el 50% de la ficha a cambio de 4.000.000 de dólares y con un contrato que lo vinculará por tres años y medio (hasta diciembre de 2028), aunque todavía no se hizo oficial.

Belmonte y Campuzano

El mediocampo es un puesto que preocupa ante posibles eventualidades: el futuro de Equi Fernández pareciera estar lejos de la institución producto de su alto rendimiento, al igual que Jorman Campuzano que se iría pero por motivos opuestos a los del joven jugador. Pol ya le avisó a la Comisión Directiva que cuando culmine su contrato dirá adiós a la institución tras los silbidos recibidos en el último tramo de su estadía en la institución.

La apuesta de Boca a jugadores juveniles

Boca cumplió con su último partido del semestre al vencer 2-1 a Almirante Brown en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, asegurando su lugar en los octavos de final de la Copa Argentina. Miguel Merentiel y Edinson Cavani fueron los protagonistas al anotar los goles que llevaron al equipo de Diego Martínez a la victoria.

El entrenador Diego Martínez se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, especialmente destacando el papel de los jugadores juveniles. "Sabemos que tenemos soluciones, la idea es llevarlos de a poco y usarlos en los momentos justos para ayudar al equipo", afirmó Martínez, valorando el trabajo en el fútbol formativo del club.

Diego martínez.jpg Diego Martínez

"Los conocemos mucho los chicos, entonces uno confía en lo que es el trabajo que hace el fútbol formativo y esa relación tan fluida que tenemos nos genera mucha confianza de poder mirar hacia abajo y saber que tenemos soluciones", explicó.

Qué dijo Diego Martínez sobre las lesiones en Boca

El DT también se refirió a las frecuentes lesiones que han afectado al plantel y reconoció la necesidad de estar atentos a posibles errores: "Estamos siempre atentos a ver si cometemos errores. Es un factor importante la gran cantidad de partidos, lo emocional de nuestra institución que cada juego es el más importante del semestre. Eso genera mucho estado emocional y tensión, mucha adrenalina y el jugar al límite en tantos partidos uno va forjando el carácter”.

Martínez subrayó la importancia de prestar atención a los detalles tanto en defensa como en ataque: "Estar atento a los detalles para seguir creciendo como equipo. No solo en nuestro propio arco, sino también en el del rival. El equipo muestra identidad y generalmente es superior a los rivales y mereció más. Me gustaría que los volantes hagan más goles y poder finalizar los partidos, ser determinantes en área rival para que los pequeños detalles que uno puede tener en su arco no nos compliquen".