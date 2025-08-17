Deportes La Mañana Boca Cortó la malaria: Paredes puso en ventaja a Boca tras un insólito gol errado de Cavani

El Xeneize, que ya lleva 12 encuentros sin ganar y atraviesa la peor racha de su historia, tiene una oportunidad inmejorable para remontar en Mendoza.







En un clima hostil, pero con el apoyo de los hinchas que viajaron a Mendoza, Boca tomó la iniciativa desde el primer minuto, aunque con poco juego: abusó demasiado de los envíos aéreos y los desmarques de Juan Barinaga, que tuvo varias incursiones ofensivas, por el sector derecho. Sin embargo, en el arranque del encuentro la más clara fue para Independiente Rivadavia, con un remate lejano de Sebastián Villa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957231160012018072?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false ¿Qué explicación le encontrás a este errado de Cavani?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/S7fVnbigml — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025 El Xeneize, aún sin mostrar demasiados pergaminos, generó algo de peligro en dos oportunidades. En la primera de ellas, Carlos Palacios no llegó a conectar con claridad un centro pasado; mientras que en la otra, Edinson Cavani fue protagonista de una acción insólita en la que, pese a estar al lado del arco, el balón le pasó por abajo de la suela. Al rato, la malaria se cortó: Leandro Paredes, con desvío incluido, estampó el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957232014416826372&partner=&hide_thread=false LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sp76HQ8EWo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025 Más aliviado por estar en ventaja, el cuadro azul y oro mejoró considerablemente, sobre todo cuando agrupó hombres en la mitad de la cancha. Por momentos, pudo capitalizar la velocidad de Lautaro Blanco y hasta estuvo a punto de ampliar diferencias, aunque el Matador volvió a tener un yerro de cara a la meta. Al menos en los 45' iniciales, se trató de la mejor producción de los comandados por Miguel Ángel Russo en lo que va del Torneo Clausura, incluso pese a un error de Agustín Marchesín que obligó a Marco Pellegrino a realizar una salvada en la línea.