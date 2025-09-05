Deportes La Mañana Deportivo Rincón Deportivo Rincón aguanta el empate ante Villa Mitre en Bahía Blanca

El León iguala sin goles en el segundo tiempo del partido válido por la octava fecha de la zona Campeonato.







Foto: La Nueva (Emilia Maineri)

En el penúltimo capítulo de la segunda fase, Deportivo Rincón está sacando un punto valioso ante Villa Mitre en Bahía Blanca. El local generó más opciones de gol pero el Oso Sánchez estuvo atento y por eso el representante neuquino iguala sin goles con el Tricolor en El Fortín por el Federal A.

En su último partido en el nonagonal, porque tendrá fecha libre la semana siguiente, Villa Mitre fue superior en la etapa inicial. Tiago Pérez tuvo su chance tras una pelota parada, pero lo taparon justo. Después, el volante salió reemplazado por lesión y en su lugar entró Pablo Mujica, quien se encontró con la respuesta clave del mencionado Sánchez.

En el arranque del complemento, Federico Moreno remató desde afuera y exigió la primera atajada del partido por parte de Luciano Molini.