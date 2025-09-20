Deportivo Rincón empata ante Sportivo Belgrano
El León juega de local en un duelo clave para sacar una diferencia que le permita viajar tranquilo a San Francisco.
Los cuartos de final del Torneo Federal A comienzan este fin de semana con un partido clave en Neuquén: el Deportivo Rincón recibe a Sportivo Belgrano de San Francisco en el césped sintético para el primer duelo de la llave.
El León accedió a la instancia decisiva como cuarto en su zona, mientras que la Verde se ubicó líder en la segunda zona. Por ello, la definición del cruce será en Córdoba.
La formación de Deportivo Rincón y otros datos del partido
FEDERAL A - CUARTOS DE FINAL IDA
DEPORTIVO RINCON - SPORTIVO BELGRANO
Deportivo Rincon - DT: Pablo Castro
- 1 Alejandro Sánchez
- 2 Jonathan Chacón
- 3 Ezequiel Ávila
- 4 Nicolás Di Bello
- 5 Federico Carrasco
- 6 Agustín Osinaga
- 7 Sebastián Jeldres
- 8 Daniel Carrasco
- 9 Ramón Villalba
- 10 Facundo Miguel
- 11 Germán Cervera
Suplentes: Ezequiel Lara, Carlos Estevez, Ariel Páez, Edgardo Cano, Héctor Rueda, Cristian Correa, Fernando Pettinerolli, Rodrigo Galdame, Fernando Inda.
- A: Juan Ignacio Nebbietti - Rio Colorado.
- A1: Emiliano Bustos - Rio Colorado.
- A2: Danilo Viola - Viedma.
- 4to: Franco David Morón - General Pico.
