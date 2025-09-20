Deportes La Mañana Deportivo Rincón Deportivo Rincón empata ante Sportivo Belgrano

El León juega de local en un duelo clave para sacar una diferencia que le permita viajar tranquilo a San Francisco.







Deportivo Rincón sueña con las semifinales.

Los cuartos de final del Torneo Federal A comienzan este fin de semana con un partido clave en Neuquén: el Deportivo Rincón recibe a Sportivo Belgrano de San Francisco en el césped sintético para el primer duelo de la llave.

El León accedió a la instancia decisiva como cuarto en su zona, mientras que la Verde se ubicó líder en la segunda zona. Por ello, la definición del cruce será en Córdoba.

NOTICIA EN DESARROLLO...