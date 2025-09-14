Deportivo Rincón pegó rápido y ya le gana a Costa Brava por el Federal A

El León supera a los pampeanos en la última fecha de la zona Campeonato. Necesita ganar para entrar a cuartos de final y a la Copa Argentina

En el partido más importante de sus 13 años de vida, Deportivo Rincón está ganando 1 a 0 sobre Costa Brava de General Pico. Por la última fecha de la zona Campeonato, el equipo de Pablo Castro se impone con gol de Ramón Villalba en el comienzo del partido.

El León busca cumplir sus objetivos de clasificarse a la Copa Argentina del año que viene y entrar a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

La visita tuvo dos situaciones anuladas por posiciones adelantadas dudosas. Primero, el línea le marcó fuera de juego a Lautaro Ibarra y luego a Gerónimo Gutiérrez, pero ninguno de los dos podía convertir.

En la primera que tuvo, Rincón lastimó. Tras un mal rechazo de Pablo Agüero, Ramón Villalba se llevó la pelota y definió perfecto ante la salida de Silva.

Los jugadores y el banco de la visita protestaron una mano de Villalba en el despeje del defensor de Costa Brava, pero el árbitro Novelli dijo que no hubo infracción y así el León se puso al frente.

De ahí en más, Costa Brava pasó más tiempo protestando que jugando.

Con la ventaja, el León se paró mejor en la cancha y estuvo cerca de aumentar, pero Pettinerolli falló de zurda luego de un grave error de Alferez en la salida.

Ya en el complemento, el local volvió a avisar con un tiro libre de Ávila que pasó al lado del ángulo derecho del arquero Silva.

SÍNTESIS

Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco y Héctor Rueda; Fernando Pettinerolli y Ramón Villalba. DT: Pablo Castro

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra y Matías Rivas; Joaquín Vivani y Gerónimo Gutiérrez. DT

Gol: PT 9 Villalba (DR)

Cambios: PT, 32 Brian Noriega por Alles (CB). ST, al inicio, Tiago Gómez y Brian Montero por Rivas y Garoni (CB), 8 Germán Cervera por Carrasco (DR), 27 Carlos Esteves y Sebastián Jeldres por Villalba y Rueda (DR),

Árbitro: Diego Novelli.

Cancha: Ciudad Deportiva, Rincón de los Sauces