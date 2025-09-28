Deportivo Rincón y Sportivo Belgrano definen el pase a semifinales

Deportivo Rincón enfrenta a Sportivo Belgrano de San Francisco este domingo por la vuelta de los cuartos de final. Una de las cuatro llaves de cuartos de final por el primer ascenso al Federal A se resolverá en el interior cordobés. El León ganó en la ida por 2 a 1 en la Ciudad Deportiva y con la mínima ventaja los neuquinos viajaron con cierta tranquilidad, ya que obliga a La Verde a ganar para dar vuelta la llave.