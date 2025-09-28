Deportivo Rincón y Sportivo Belgrano definen el pase a semifinales
El León juega de visitante luego de haber conseguido una ventaja clave en la ida disputada en la Ciudad Deportiva, al ganar por 2 a 1.
Deportivo Rincón enfrenta a Sportivo Belgrano de San Francisco este domingo por la vuelta de los cuartos de final. Una de las cuatro llaves de cuartos de final por el primer ascenso al Federal A se resolverá en el interior cordobés. El León ganó en la ida por 2 a 1 en la Ciudad Deportiva y con la mínima ventaja los neuquinos viajaron con cierta tranquilidad, ya que obliga a La Verde a ganar para dar vuelta la llave.
La transmisión del duelo estará a cargo de la Gloria o Devoto a través de YouTube, mientras que La Primera AM550 llevará el relato por radio. El ganador de esta llave espera por el que pase de Atlético Rafaela - Olimpo. En la ida empataron 0 a 0 y por el momento el que tiene el pie en la semifinal es la Crema, que en caso de igualdad tiene ventaja deportiva.
Los convocados de Deportivo Rincón y Sportivo Belgrano
Sportivo Belgrano: Santiago Roggero, Leonardo Martina, Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Tomás Pennesi, Camilo Alessandria, Guillermo Coceres, Tomás Mallim, Pablo Cortizo, David Franco, Jeremías Giménez, Mariano Sagristani, Matías Jaime, Elías Franceschi, Enzo Avaro, Tomás Attis, Jorge Rossi, Máximo Forlín, Hernán Brylko, Alfio Lehmann. DT. Sergio Maza.
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Jonathan Criado, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Estebes, Nicolás Di Bello, Ezequiel Ávila, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Cristian Correa, Edgardo Cano, Braian Stivel, Federico Moreno, Germán Lezcano, Facundo Miguel, Fernando Petinerolli, Fernando Inda, Germán Cervera, Sebastián Jeldres, Ramón Villalba, Rodrigo Galdame, Lucas Inostroza. DT Pablo Castro.
