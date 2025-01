Deportes La Mañana Mauro Zárate Después de años, Mauro Zárate contó por qué se fue de Vélez para ir a Boca

A semanas de anunciar su retiro del fútbol profesional a los 37 años, Mauro Zárate vuelve a ser noticia al reflexionar sobre algunos de los momentos más intensos y polémicos de su carrera. En una charla con el canal Clank!, el exdelantero hizo un repaso de su historia, poniendo especial énfasis en su problemática salida de Vélez Sarsfield hacia Boca Juniors en 2018, una decisión que no solo impactó en los hinchas del Fortín, sino que también generó tensiones irreparables en su propia familia.

Zárate, quien siempre se mostró muy ligado a Vélez por la tradición familiar que lo une al club de Liniers, recordó los motivos detrás de su partida hacia Boca, un hecho que provocó una ruptura con la hinchada y algunos dirigentes. “No quería seguir con lo que me estaba proponiendo el presidente (Sergio Rapisarda) en ese momento, porque se estaba comportando muy mal. Había hecho seis meses espectaculares, pero no llegaba el llamado ni el pago tampoco. No llegaba nada”, confesó.

Embed El quiebre con Vélez y los desacuerdos con Rapisarda El exdelantero aseguró que su relación con el entonces presidente del club fue un factor determinante para tomar la decisión. "Me decían que volviera para dar una mano porque el club estaba mal, que íbamos a pelear el descenso. Volví por el corazón, pero luego no me cumplían. No llamaban a Watford para pagar el pase y arreglaban cosas futuras. Fue una situación que me dolió mucho", explicó.