Doblete y con diez hombres: la Selección Argentina Sub 20 le gana a Cuba en su debut en el Mundial

El combinado nacional es el más ganador del certamen, con seis títulos. Para esta edición sufrió bajas clave como las de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

Tal y como ocurrió en el Sudamericano, el seleccionado argentino mostró una cara muy ofensiva durante el arranque del compromiso. En la primera acción del partido, Santino Andino y Maher Carrizo combinaron bien y el delantero de Vélez sacó un centro rasante para la aparición de Alejo Sarco, que solo tuvo que definir al lado del arco tras un rebote del arquero . Con mucha contundencia, los de Diego Placente iniciaron el certamen juvenil de manera extraordinaria.

¡GOOL DE ARGENTINA! Gran jugada colectiva entre Andino y Carrizo para que Sarco empuje la pelota y abra el marcador en el debut 3' | ARGENTINA 1 - 0 CUBA

La alegría, sin embargo, le duró demasiado poco al elenco nacional: Santiago Fernández acabó siendo expulsado por una falta al borde del área contra Alessio Raballo, previa revisión del árbitro Muhammad Nazmi bin Nasaruddin en el VAR. La acción generó la queja inmediata del banco de suplentes del conjunto albiceleste, advirtiendo que se había tratado de una situación de disputa, y exigió el análisis del juez mediante el nuevo sistema FVS. De hecho, el futbolista cubano había lanzado un codazo justo antes de la supuesta infracción.

EXPULSIÓN EN ARGENTINA Fernández es expulsado en Argentina en el comienzo



Placente pidió la revisión al sacar la tarjeta verde pero el árbitro mantuvo su decisión



9' | CUBA 0 - 1 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe #Sub20XTelefe pic.twitter.com/yA9ylyuMgl — telefe (@telefe) September 28, 2025

Golpeados por la roja en contra, los pibes sufrieron con la velocidad y el físico de los centroamericanos: Santino Barbi salvó su arco tras un interesante remate de Romario Torres. Ante las dificultades, Teo Rodríguez ingresó para reacomodar la defensa y la propuesta rindió frutos. En la jugada inmediatamente posterior, Placente volvió a pedir la asistencia del videoarbitraje por un clarísimo penal del golero Yurdy Hodelin a Sarco. El colegiado, aún así, hizo caso omiso y los sudamericanos perdieron las tarjetas verdes. A esas alturas, la tarea del encargado de impartir justicia era paupérrima.

NO HAY PENAL PARA ARGENTINA



Placente ya no podrá pedir revisión en lo que resta del partido. El anterior pedido fue la expulsión.



21' | CUBA 0 - 1 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/gyL0chO1E2 — telefe (@telefe) September 28, 2025

Con el correr del tiempo, Argentina fue recuperando la compostura y tuvo ratos de buen fútbol, pese a las limitaciones lógicas por la inferioridad numérica. Antes del cierre de la primera mitad, construyó con paciencia una extraordinaria jugada que terminó en gol: Carrizo esperó a Dylan Gorosito por el costado derecho y el lateral de Boca le puso un pase en la cabeza a Sarco, que sentenció su doblete.

¡GOOL DE ARGENTINA! Sarco ganó en las alturas y con un cabezazo letal marca por duplicado



40' | CUBA 0 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/viKuvE79b1 — telefe (@telefe) September 28, 2025

Cuando todo parecía indicar que los conjuntos se irían a los vestuarios con el resultado puesto, la Selección no marcó bien en un tiro de esquina y, luego de que Torres la bajara con la pierna, Karel Pérez descontó por la misma vía. Si bien los jugadores reclamaron por una supuesta mano, lo cierto es que al defensor le pegó la pelota en el muslo.

¡GOL DE CUBA! Pelota parada difícil en la última del primer tiempo y Pérez descuenta



47' | CUBA 1 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/ozCpr1g5Io — telefe (@telefe) September 28, 2025

En el arranque del complemento, el seleccionado apostó por una posesión inteligente, obligando a los caribeños a correr de lado a lado y desgastarse. Sin ser profundo, juntó pases en el medio y se mostró claramente superior, con algunos destellos de aquel equipo que la rompió en la clasificación. No se notó en absoluto, durante el principio de la segunda etapa, la ausencia de un futbolista.

La previa de Argentina-Cuba

Después de una larga espera y con algunas bajas considerables, la Selección Argentina Sub 20 debuta en el Mundial de la categoría frente a Cuba, en el estadio Elías Figueroa de Chile: el encuentro, que comienza a las 20, corresponde a la primera jornada del Grupo D en el certamen internacional. Australia e Italia son los otros dos elencos que integran la zona junto al combinado nacional, que tiene a Diego Placente como DT y que acumula seis títulos en la competición -es el que más trofeos tiene-.

Formación de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Santiago Fernández, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Formación de Cuba: Yurdy Hodelin; Elvis Casanova, Camilo Pinillo, Karel Pérez, Leandro Mena; Romario Torres, Maikol Vega, Marcos Campo; Jade Quiñónes, Alessio Raballo y Yordan Castañer. DT: Pedro Pereira Mesa.