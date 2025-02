El Colo Barco admitió cuál es su problema luego de debutar en medio de su nuevo club

El ex Boca sigue buscando felicidad en el fútbol europeo luego de los frustrados pasos por el Brighton Albion de Inglaterra, equipo al que llegó directamente desde el xeneize , y Sevilla de España donde sumó 465 minutos en un total de nueve encuentros oficiales. Sin embargo en diálogo con los medios luego del doloroso debut oficial se sinceró y contó que se le está haciendo dificil una situación particular desde que llegó al club.

"Me siento feliz de estar acá y me sentí muy bien en mi debut. Quiero aportar muchas cosas a este club", contó el futbolista y luego reveló una dificultad: "Si bien es difícil estar en un país sin entender el idioma, me pongo como objetivo de acá a un año hablar francés".