El detalle por el que aseguran que se acelera la llegada del Dibu Martínez al Manchester Utd.

Manchester United cayó por 1-0 ante el Arsenal por la primera fecha de la Premier League 2025/26. Las críticas se centraron en el guardameta Altay Bayindir , quien falló en el tanto de los Gunners. Tras esto, medios locales aseguraron que los Red Devils volverán a la carga en el mercado de pases con el fin de reforzar el arco . El nombre de Dibu Martínez sigue estando en el radar, aunque se abrió las puertas a la posibilidad de que retorne el histórico David De Gea.

Según informó el portal The Sun, el United está llevando a cabo averiguaciones secretas para una hipotética vuelta del arquero español a la institución. “Los Diablos Rojos han sido avisados de que el español, de 34 años, tiene una cláusula en su contrato con la Fiorentina que le permite irse por una suma relativamente pequeña”, mencionó el medio británico. No obstante, puntualizaron en que el nombre del Dibu sigue estando en carpeta y volverían a reflotar las negociaciones con el Aston Villa.

Cabe recordar que De Gea es una leyenda en el club, al punto de que jugó un total de 545 partidos con el United entre 2011 y 2023, lo que lo coloca en el séptimo lugar en la lista de jugadores que más veces jugaron en la historia del United. Más allá de que el español se marchó después de un bajón en su rendimiento, mostró notables actuaciones en la Fiorentina de la Serie A, algo que lo volvió a poner en el foco de la escena en Europa. Incluso, durante un amistoso de pretemporada entre la Viola y los Reds, el guardameta de 34 años dejó entrever a los fanáticos que los “caminos podrían cruzarse nuevamente”.

Ruben Amorim fue tajante a la hora de elegir al arquero titular en su equipo: “Es como los demás jugadores. Todos tienen que ganarse su puesto. No voy a decir si uno es el número uno”. Tanto André Onana como Altay Bayindir estuvieron en la puerta de salida durante todo el mercado de fichajes y su estadía en el club no está asegurada. Sin embargo, el turco fue el que ocupó el arco en el duelo ante el Arsenal, mientras que el camerunés ni siquiera fue convocado.

El duelo entre Manchester United y Arsenal se definió con un gol de Riccardo Calafiori, que aprovechó una postura endeble del arquero de 27 años al no poder despejar la pelota en el área chica después de un córner. Con este panorama, se volvió a reflotar el nombre del Dibu Martínez para reforzar el arco de Old Trafford. Más allá de que la dirigencia de los Red Devils mantuvo conversaciones constantes con sus pares del Aston Villa, la transferencia no se cerró hasta el momento por diferencias en las negociaciones.

El Manchester United, el posible destino del Dibu Martínez en la Premier League

“El Manchester United sigue hablando con el Aston Villa, esto pasó la semana pasada, hablaron de una operación de préstamo y el Aston Villa no quiere dejar salir a Dibu Martínez en préstamo”, comentó en su momento el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano.

Los Villanos pretenden una cifra aproximada de 40 millones de euros para desprenderse del Dibu, además de que la transacción se cierre en una transferencia definitiva. Ante la insistencia del United en concretar el pase en un préstamo, las negociaciones se habían dilatado de momento. El guardameta argentino no atajó en el debut del Aston Villa por la Premier League porque tenía que cumplir una sanción al ser expulsado en el último encuentro de la temporada pasada.

Sin embargo, el error de Bayindir volvió a marcar un punto de inflexión en el arco del Manchester United, y el Dibu Martínez vuelve a sonar con fuerza para una hipotética llegada al histórico club británico. Según The Sun, otro de los nombres que se barajan es el de Gianluigi Donnarumma, que no seguirá en el París Saint-Germain y está buscando un nuevo equipo para su carrera, con el Manchester City como el principal destino del arquero italiano.