El ex jugador de San Lorenzo que contó lo peor de Miguel Ángel Russo, el DT

“Estuve a nada de volver a San Lorenzo, faltó que me quiera el técnico porque con el club estaba todo arreglado. Lo económico no era un problema porque me adapté a lo que me ofrecieron. Fue una situación rara. Es incómodo cuando no te abren las puertas de tu casa", reveló el lateral derecho que ganó la Copa Libertadores en 2014 con el azulgrana y actualmente juega en Peñarol de Uruguay.