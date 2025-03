El fuerte y escandaloso reclamo de Maxi Salas a los dirigentes de Racing tras salir campeón

“Racing no me compró. Yo llegué libre al club. Nunca lo dije porque iba a esperar el momento justo para decirlo. Llegué libre al club, con el pase en mi poder. Racing no puso ni un mango”, contó el delantero y agregó: “Pedí un aumento cuando estaba Víctor (Blanco). Me había dicho que sí, que lo iba a tener. Pero bueno, después se fue, vino (Diego) Milito ahora. Veremos qué pasa”.