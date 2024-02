El inesperado palazo del Vasco Arruabarrena para Fabra: "Está gordo"

El exentrenador del Xeneize no anduvo con rodeos y apuntó contra el lateral colombiano Fabra. Además, llenó de elogios al delantero uruguayo Edinson Cavani.

Muchos hinchas de Boca no le pueden perdonar esa evitable situación que se vivió en noviembre del año pasado ante Fluminense. Es por eso que en el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero bajó una lluvia de silbidos de las tribunas de La Bombonera cuando le tocó ingresar a falta de cuatro minutos para que termine el partido.

"Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error. Mi opinión está más cerca de la del hincha. Me dolió, voy a ser sincero: lo putee como nunca", contó Arruabarrena, quien aclaró que esa esta situación de enojarse con el jugador pasó por ser hincha del club.

Pero, más allá de lo sucedido recientemente en la pasada edición de la Copa Libertadores, Arruabarrena retrocedió en el tiempo y recordó el estado físico del colombiano cuando se jugó la final de la Supercopa Internacional Argentina 2022 en Abu Dhabi, donde el xeneize cayó por 2-1 ante Racing: "Tiene muchísima calidad y ha mejorado en algunas situaciones defensivas. Yo lo he tenido poco y no se de su profesionalidad pero muchas veces, como en Abu Dabi en la final contra Racing, lo he visto gordo".

En continuación con su relato, Arruabarrena aprovechó para hablar del uruguayo Edinson Cavani: “Es un jugador diferente, en su mejor momento generaba situaciones él solo. Hoy en día necesita del equipo para generar esas situaciones. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo para los pibes".