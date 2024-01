El "robo" del Madrid en el Bernabéu contra el Almería: la increíble mano en el gol de Vinicius

Sin embargo, en la segunda parte, el flamante campeón de la Supercopa de España descontó mediante un controvertido penal que marcó Jude Bellingham, a los 11'. No pareció infracción en favor del local, pero el árbitro Francisco José Hernández Maeso decidió cobrarlo.

Además, sobre los 16' del complemento hubo un gol anulado a instancias de la tecnología por una supuesta falta previa.

Para colmo, el brasileño Vinícius Junior puso el 2-2, a los 22', con otra polémica acción que fue revisada en el VAR por una mano que en la repetición fue clarísima.

Embed Así ha robado hoy el Real Madrid de Florentino Pérez al Almería, colista de la Liga, con este gol con el brazo de Vinicius. https://t.co/H0ycOpepXY — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 21, 2024

Después de la eliminación ante Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, el equipo del italiano Carlo Ancelotti remontó un partido que se presentó complicado desde el inicio, salvó el invicto de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu y le sacó dos puntos de ventaja a Girona, que recibirá a Sevilla en el partido que comenzará a las 17:00.

Con Robertone como capitán y asistente en el primer gol, Almería se sintió perjudicado por el arbitraje en la "Casa Blanca". Garitano, DT de la visita, declaró: "No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy"

El equipo de Andalucía se quedó sin nada, dejó escapar su primer triunfo en el campeonato y sigue en el último puesto con apenas 6 puntos en 21 partidos.

En el inicio de la jornada, Osasuna le ganó a Getafe (Fabrizio Angileri suplente) por 3-2, como local.

A las 14.30, Barcelona visitará a Betis donde buscará recuperar terreno en el campeonato y dejar las dudas que surgieron después de la goleada sufrida ante el Madrid (4-1) en la final de la Supercopa en Arabia Saudita.

Mañana, la fecha se cerrará a partir de las 17:00 con la presentación de Atlético de Madrid ante Granada, de Augusto Batalla, como visitante.

Resumen de la fecha

Viernes: Alavés 1-Cádiz 0.

Sábado: Rayo Vallecano 0-Las Palmas 2; Villarreal 1-Mallorca 1; Valencia 1-Athletic Bilbao 0 y Celta de Vigo 0-Real Sociedad 1.

Domingo: Osasuna 3-Getafe 2; Real Madrid 3-Almería 2. Más tarde: Betis-Barcelona (en curso) y Girona-Sevilla (17:00, Dsports).

Lunes: Atlético de Madrid-Granada (17:00, ESPN y Star+).

Posiciones

Girona 51 puntos; Real Madrid 49; Athletic Bilbao y Barcelona 41; Atlético de Madrid 38; Real Sociedad 35; Valencia 32; Las Palmas y Betis 31; Getafe 26; Osasuna 25; Rayo Vallecano y Alavés 23; Mallorca y Villarreal 20; Celta de Vigo 17; Sevilla 16; Cádiz 15; Granada 11 y Almería 6.