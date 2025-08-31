El clima en Neuquén

En un partido bravo ante Aldosivi, Boca se puso en ventaja con un gol de Di Lollo

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de ganar dos partidos seguidos por primera vez desde abril pasado.

La crónica del Aldosivi-Boca

Bajo un clima hostil, repleto de niebla y lluvia, Boca tomó la iniciativa pese a que Aldosivi exhibió una postura más ofensiva de lo esperado. Ante las complicaciones para generar juego, Leandro Paredes probó de media distancia y la más clara la tuvo Brian Aguirre, tras un buen robo de Ayrton Costa: Miguel Merentiel comandó la contra y divisó al ex delantero de Newell's, quien tardó demasiado en rematar y su remate encontró la pierna de un zaguero rival.

El artillero uruguayo, que flotó por todo el frente de ataque e incluso retrocedió para gestar algunas acciones, intentó un pase al medio para Edinson Cavani que Yonathan Cabral cortó en el momento justo. El local, por su parte, tuvo en Tiago Serrago a su futbolista más desequilibrante: el juvenil surgido de River provocó que Agustín Marchesín tuviese que exigirse.

Antes del cierre de la primera mitad, el elenco comandado por Mariano Charlier se mostró más entero y con chances de ponerse en ventaja. De hecho, una incursión ofensiva de Federico Gino generó zozobra. Sin embargo, el Xeneize sacó a relucir su calidad individual. Tras un error en la salida de Jorge Carranza, Carlos Palacios recuperó el balón y sacó un lindo centro a la cabeza de Lautaro Di Lollo, que estampó el 1-0.

Pese a que se esperaba que el resultado a favor le permitiese a la visita crecer colectivamente, lo cierto es que el conjunto azul y oro se hundió en su propia intrascendencia. Sin hombres desequilibrantes que pudieran sacarse defensores de encima, abundó el toque corto y la falta de ideas. Mientras tanto, el Tiburón no sufrió y se replegó en busca de alguna recuperación rápida, complicando incluso con un envío aéreo.

La previa del Aldosivi-Boca

Por la séptima fecha del Tornel Clausura, Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata con el objetivo de sumar su tercer triunfo consecutivo. El único cambio de Russo para el cotejo de hoy es el ingreso de Ayrton Costa por la lesión de Marco Pellegrino.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Matías García; y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Sebastián Zunino.

