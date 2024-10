En vivo, la asamblea de AFA: se define la reelección de Chiqui Tapia en medio de tensiones y cambios

Live Blog Post

Se hace la asamblea de AFA

La gestión de Tapia busca sellar oficialmente una reelección anticipada para el periodo 2025-2029. Desde la dirigencia hay consenso, pero la resolución de la IGJ que declara la irregularidad de la Asamblea puede significar un problema para la facción oficialista del futbol argentino.

Esta tensión se da en medio del enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la AFA por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Chiqui Tapia 1.jpg

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, advirtió sobre la posibilidad de que el Ministerio de Justicia intervenga la Asociación del Fútbol Argentino si la reunión programada para mañana sigue adelante. “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, expresó Vitolo en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

Sin embargo, información recopilada destaca que la posibilidad de una intervención directa está descartada.