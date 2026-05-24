Final vibrante: Belgrano se lo empató a River en Córdoba

El Millonario y el Pirata igualan en el estadio Mario Kempes por la final del Apertura.

En el partido decisivo del Apertura de la Copa de la Liga, River iguala con Belgrano en un duelo que tiene mucha historia. El Millo enfrenta al Pirata, el mismo rival que lo mandó al descenso en 2011.

Cuando jugaron este semestre, River goleó 3 a 0 en el Monumental. El zapalino Marcos Acuña y el centenariense Adrián Sporle son los representantes neuquinos.

La gran novedad en el Millo es que Aníbal Moreno se infiltró tras su desgarro hace una semana y es titular.

Crónica de la final

El comienzo fue favorable al local, que tuvo dos chances claras. Un cabezazo de Passerini que fue a las manos de Beltrán tras un tiro libre y el remate de Zelarayán que salió al lado del palo.

River respondió a los 7' con una gran jugada de Freitas y su centro no llegó a ser conectado por Colidio.

Belgrano volvió a avisar con una llegada de Rigoni por derecha y su disparo que generó la primera gran atajada de Beltrán en la tarde.

Cuando el Pirata se mostraba mejor y más peligroso, Tomás Galván aprovechó una burrada de Rigoni en un cierre fácil, tocó al medio y Facundo Colidio la mandó a guardar en el área chica.

Embed ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.



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La ventaja no le duró mucho a River, porque el Pirata fue al frente a buscar la igualdad y la encontró en una pelota parada.

Belgrano mantuvo ritmo pese a estar abajo en el marcador y generó un córner desde la izquierda. Desde allí llegó en envío de Zelarayán para el cabezazo de Leonardo Morales, que desvió el balón hacia el palo lejano de Beltrán y empató el partido.

Embed ¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!



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Síntesis del partido

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.