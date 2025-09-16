Fotogalería: el Mundial de Atletismo en Japón en 17 imágenes exclusivas

La atención en el evento se la lleva el sueco Armand Duplantis quien estableció un nuevo récord.

La XX Edición del Mundial de Atletismo 2025 , que se desarrolla en Japón, tuvo un gran hito de la mano del joven sueco Armand Duplantis que estableció un récord de la disciplina al superar 6,30 metros en la final de salto con garrocha.

El éxito del joven sueco, de 25 años, lo pudo registrar el fotógrafo Sergio Dovio para LMNeuquén con material exclusivo.

Duplantis con este salto logró su tercera medalla de oro mundial consecutiva y es la atracción del Mundial de Atletismo.

Según informaron desde The Sun y Forbes, el deportista percibe un bono de 100.000 dólares estadounidenses cada vez que impone un nuevo récord del mundo. A la fecha, estas bonificaciones ya superaron los 1,2 millones de dólares, ya que desde 2020, el sueco ha pulverizado su propia marca en catorce ocasiones, progresando siempre por un centímetro en cada salto récord.

El mundial en fotos

sueco festejando- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

El keniata- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

final de los 100 metros femenino- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

final de los 100 metros masculinos- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

jamaiquino Seville- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

Jefferson Wooden festejando- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

Jimmy Gressier- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

la estadounidense Allman- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

la keniata- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

largada - Mujeres- Mundial de Atletismo Sergio Dovio

Proyecto nuevo (8) Sergio Dovio

Los argentinos

Los argentinos en la competencia: Micaela Levaggi festejó su récord nacional en los 1500 metros con 4min 9 segundos 76 centésimas. También Diego Lacamoire, en los 1500 metros en Tokio 2025. Por su parte, Chiara Mainetti, con sus 37 años, quedó 50 con un tiempo de 2h, 46min, 27 seg. Elian Larregina, llegó quinto en su serie con un tiempo de 44 seg y 97 centésimas. Joaquín Gómez, con un lanzamiento de martillo de 72 m y 68 cent se ubicó 12 en la clasificación.

ARGENTINOS- MUNDIAL DE ATLETISMO-1 Sergio Dovio

ARGENTINOS- MUNDIAL DE ATLETISMO-2 Sergio Dovio

ARGENTINOS- MUNDIAL DE ATLETISMO-3 Sergio Dovio

ARGENTINOS- MUNDIAL DE ATLETISMO-5 Sergio Dovio