Hace golazos el el Club Pacífico, estudia y es profe en el club: la historia de "Chucky" Morales

"El gol fue una jugada rápida donde queda un rebote afuera del área, sobre un costado. Viene el 3 y lo encaro como para tirar un centro de zurda, pero me tapan justo. Vuelvo a enganchar y ahí es donde se me libera el hueco, no dudé y por suerte pudo entrar", contó Morales a LMNeuquén.