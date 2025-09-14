Impresionante: Di María puso el empate para Central ante Boca con un tremendo golazo olímpico
El Xeneize, que atraviesa una racha de tres triunfos consecutivos, vuelve a contar con su DT en el banco de suplentes tras su internación por una infección urinaria.
La crónica de Rosario Central-Boca
El duelo en el Gigante de Arroyito comenzó a pura emotividad por el recibimiento de los jugadores e hinchas de Rosario Central a Miguel Ángel Russo, debido a su regreso tras su último paso en el Canalla y las dificultades de salud que lo tuvieron a maltraer en las últimas semanas. Ya dentro del campo de juego, el que movió primero fue el local, diezmado por la lesión tempranera de Alejo Véliz -se sacó el hombro de lugar-: Ignacio Malcorra hizo volar a Leandro Brey con un extraordinario remate a colocar.
Sin embargo, Boca llegó para cortar con la dulzura: Leandro Paredes sacó rápido un tiro libre, Brian Aguirre apareció bien por el sector derecho y se sacó a un hombre de encima para lanzar un centro al espacio. Rodrigo Battaglia apareció por detrás de los defensores, casi en la medialuna del área, para estampar el 1-0.
El Canalla no la estaba pasando bien y le costaba acomodarse en el partido tras el baldazo de agua fría. Sin embargo, en apenas unos minutos, quien frotó la lámpara fue Angelito Di María: el campeón del mundo con la Selección Argentina ejecutó un extraordinario córner que se terminó colando en el arco del Xeneize y, de la mano de un golazo olímpico, estampó el 1-1. En la siguiente acción, con la visita aún groggy, los rosarinos hicieron estallar el travesaño.
El impactante tanto del Fideo, que desató el delirio del estadio, dejó nocaut al elenco de Miguelo: con muchas dificultades para juntar pases y superar la mitad de la cancha, sufrió cada embate rival y las incursiones del crack ex Real Madrid. Así y todo, pudo haberse vuelto a poner en ventaja tras una linda jugada colectiva comandada por Miguel Merentiel. El uruguayo abrió juego para Juan Barinaga y buscó la pared, pero se encontró con la muralla de Fatura Broun.
En el complemento, el conjunto de La Ribera mostró una mejor versión, apuntalado por un Leandro Paredes en gran nivel. Poco a poco, los porteños empezaron a encontrar espacios en tres cuartos de cancha, sobre todo desde la posición de Carlos Palacios, pero les faltó estar finos para culminar las acciones. Tanto el volante chileno como Barinaga tuvieron chances claras; mientras que Di María respondió con un disparo que se fue apenas afuera.
La previa de Rosario Central-Boca
Formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago López y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Formación de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Facundo Tello.
Transmisión: TNT Sports.
