Deportes La Mañana Independiente Independiente no puede contra un excelso Armani, que salva a River de la derrota en el clásico

El Millonario es uno de los animadores de su grupo en el Torneo Clausura y, antes de su duelo por Copa Libertadores ante Libertad, busca asestarle un golpe a un Rojo malherido.







Si bien el clásico comenzó friccionado y disputado en la mitad de la cancha, River intentó tomar la iniciativa y Matías Galarza Fonda probó suerte con un remate que se fue desviado. Con el correr de los minutos, Independiente recuperó el balón y logró cortar los circuitos de juego de la visita, que perdió muchas pelotas a las espaldas de Enzo Pérez. Marcelo Gallardo, mientras tanto, se quejó con la terna arbitral por no darle fluidez al juego.

Ninguno de los elencos logró prevalecer y los creativos tuvieron poco espacio para brillar. Por ello, hubo abundancia de amonestaciones y pocas chances de riesgo: en la media hora inicial, el Rojo estuvo cerca de abrir el marcador con Matías Abaldo, refuerzo recién llegado, cuyo remate quedó en los guantes de Franco Armani.

ARMANI El arquero de River se encontró bien ubicado ante el remate de Abaldo

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TTn7XSjGZ1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025 El local mejoró su producción ofensiva y un delicado pase de Luciano Cabral dejó solo a Walter Mazzantti. El ex delantero de Huracán quiso sacarse de encima a Franco Armani con un amague, pero el golero le adivinó la intención y se quedó con el balón. Mientras tanto, los de Núñez recibieron una mala noticia pensando en el duelo de ida de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay: Germán Pezzella debió salir reemplazado con signos de dolor en la rodilla izquierda y entre lágrimas.