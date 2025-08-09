Independiente no puede contra un excelso Armani, que salva a River de la derrota en el clásico
El Millonario es uno de los animadores de su grupo en el Torneo Clausura y, antes de su duelo por Copa Libertadores ante Libertad, busca asestarle un golpe a un Rojo malherido.
Si bien el clásico comenzó friccionado y disputado en la mitad de la cancha, River intentó tomar la iniciativa y Matías Galarza Fonda probó suerte con un remate que se fue desviado. Con el correr de los minutos, Independiente recuperó el balón y logró cortar los circuitos de juego de la visita, que perdió muchas pelotas a las espaldas de Enzo Pérez. Marcelo Gallardo, mientras tanto, se quejó con la terna arbitral por no darle fluidez al juego.
Ninguno de los elencos logró prevalecer y los creativos tuvieron poco espacio para brillar. Por ello, hubo abundancia de amonestaciones y pocas chances de riesgo: en la media hora inicial, el Rojo estuvo cerca de abrir el marcador con Matías Abaldo, refuerzo recién llegado, cuyo remate quedó en los guantes de Franco Armani.
El local mejoró su producción ofensiva y un delicado pase de Luciano Cabral dejó solo a Walter Mazzantti. El ex delantero de Huracán quiso sacarse de encima a Franco Armani con un amague, pero el golero le adivinó la intención y se quedó con el balón. Mientras tanto, los de Núñez recibieron una mala noticia pensando en el duelo de ida de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay: Germán Pezzella debió salir reemplazado con signos de dolor en la rodilla izquierda y entre lágrimas.
La previa del Independiente-River
Independiente y River protagonizarán esta tarde un nuevo capítulo de uno de los clásicos más vibrantes del fútbol argentino: los dos elencos llegan al compromiso con realidades y urgencias diferentes de cara a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputa en el Libertadores de América, con arbitraje de Nazareno Arasa y acompañado desde el VAR por Jorge Baliño, es transmitido por TNT Sports.
Formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Matías Abaldo y Walter Mazzantti. DT: Julio Vaccari.
Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Matías Galarza Fonda, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Te puede interesar...
Leé más
Impactante revelación: el entrenador de Pumas de México afirmó que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte
Refuerzo de lujo: Independiente cerró la llegada de un campeón del mundo para reforzar el plantel
Un jugador se cansó de Independiente y apuntó contra la dirigencia: "Son poco serios"
-
TAGS
- Independiente
- River
- clásico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario