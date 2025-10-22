Inesperado: el director técnico que busca Boca para el 2026

El Xeneize ya comienza a planificar de a poco su plantel de cara al año que viene.

Juan Pedro Damiani, ex presidente de Peñarol de Uruguay, aseguró que desde Boca Juniors le preguntaron por el entrenador Diego Aguirre y afirmó que el DT uruguayo ‘sería ideal’ para este momento del Xeneize. El club que preside actualmente Juan Román Riquelme cuenta con un técnico de transición cómo lo es Claudio Úbeda.

En un programa de la televisión uruguaya, Damiani fue consultado este martes por el interés del equipo argentino por Aguirre y el presidente honorario del Carbonero respondió que ‘claro que lo sabía’: “Pero no me lo dijo él, me preguntaron de Boca”.

“El que me lo planteó es un amigo y le dije: ‘No me lo lleves, porque para nosotros es muy importante’. Pero es ideal para Boca, para limpiar todo”, indicó el mandatario de Peñarol desde 2009 a 2017. De todas maneras, Damiani remarcó: “Pero yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, como Gallardo en River o Bianchi en Boca”.

“Él se queda a vivir si quiere en Peñarol. El entrenamiento está a quince minutos de su casa, es Gardel en todos lados. Y Boca… Está bien la adrenalina, pero no creo que él… “, concluyó Damiani. Aguirre, quien tuvo un breve paso como jugador por Independiente en 1992, ya trabajó en el fútbol argentino como entrenador, siendo el DT de San Lorenzo desde julio de 2016 a setiembre de 2017.

¿Busca club? Frank Fabra confesó a qué equipo iría después de Boca

Frank Fabra deberá decirle adiós a Boca en diciembre de 2025 una vez que finalice su contrato con la institución a la cual está ligada desde hace aproximadamente nueve años y medio. El club tendría decidido no renovarle el contrato y el colombiano ya empieza a analizar un nuevo club para continuar su carrera profesional.

En diálogo con el medio Win Sports de Colombia se animó a hablar sobre la situación y dio una mirada a futuro. “En el fútbol hay que saber levantarse. Me pasó en la final de la Libertadores, donde cometo un error... Desafortunadamente, no pude seguir demostrando lo que realmente me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Pero el camino es largo y sé que va a haber una revancha pronto”, comentó.

Por otra parte le abrió la puerta a diferentes clubes para cuando tenga que continuar su carrera lejos del xeneize: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Cali, también donde jugué, Medellín… Nacional es un equipo grande, no te puedo decir uno”.

"Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo… ¿por qué no darle una alegría a él allá arriba? No tengo nada todavía, pero me sentiría feliz de poder darle esa alegría”, confesó.

La historia de Frabra con Boca comenzó el 24 de enero de 2016 cuándo firmó su contrato con el Xeneize por 3 años y medio, tras haber comprado este equipo el 50% de su pase. Llegó a ser titular indiscutido en el lateral izquierdo y convocado a la Selección Colombia en su mejor momento. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los más resistidos por el hincha de Boca.