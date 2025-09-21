Insólito: Boca ganaba 2 a 0 y se lo empataron

El Xeneize empató 2 a 2 con Central Córdoba, donde jugó un gran primer tiempo y fue otro equipo distinto en el complemento.

Boca y Central Córdoba chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras el empate con Rosario Central. Recibe al buen equipo santiagueño, que marcha con igual campaña.

Luego de unos primeros minutos sin jugadas claras, el Xeneize tuvo la primera oportunidad certera a los 13 minutos de la primera etapa, cuando el reemplazante de Edinson Cavani , Milton Giménez , recibió un pase filtrado y remató fuerte ante un Alan Aguerre que logró despejarla.

Boca profundizó su dominio durante el resto del primer tiempo. Con circuitos aceitados, rápida recuperación cuando perdía la pelota y, sobre todo, dos jugadores que estuvieron muy precisos en la transición: Leandro Paredes y Giménez.

Otro jugador que le trajo muchos problemas a Central Córdoba fue Carlos Palacios, en la posición de enganche, al quien no pudieron localizar durante el primer tiempo porque jugó suelto.

El primer gol para el Xeneize llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco, el rebote le quedó a Rodrigo Battaglia, quien le fundió el arco a Aguerre.

ARRIBA EL XENEIZE: Battaglia capturó una pelota que quedó picando en el área y puso el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

En el inicio del complemento, los dirigidos por Russo volvieron a dar muestra de su buen juego y no tardaron en ampliar la ventaja: a los 10 minutos, Lautaro Blanco envió un centro y, tras un desvío de Giménez, Miguel Merentiel definió para poner el 2 a 0.

¡APARECIÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 2-0 de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Con la ventaja de dos goles, Boca cometió una grave desatención: en un tiro de esquina de los santiagueños, la pelota quedó bollando y Agustín Marchesín, sin salir de abajo de los tres palos, fue responsable en el descuento de la visita.

MARCHESÍN NO LO PODÍA CREER: Boca no pudo sacar la pelota y Florentín puso el 1-2 de Central Córdoba ante el Xeneize.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

El gol fue duro para el Xeneize, que no logró volver a meterse en partido, y a los 38 minutos del complemento llegó el empate inesperado de Central Córdoba. Nuevamente tras una pelota parada, el rebote le quedó a Iván Gómez que fulminó el arco de Marchesín.

Las formaciones de Boca vs Central Córdoba

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Cómo ver en vivo Boca vs Central Córdoba

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.