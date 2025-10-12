Insólito: suspendieron la fecha de la liga de fútbol de Loncopué porque los árbitros llegaron al borrachos

Dos de los tres jueces designados para la jornada dieron positivo en los controles, lo que obligó a reprogramar todos los partidos previstos.

La Comisión de la Liga Local de Fútbol de Loncopué informó oficialmente la suspensión de la fecha que debía disputarse este fin de semana, luego de confirmarse resultados positivos en los controles realizados a dos de los tres árbitros designados para la jornada.

Según el comunicado difundido por la entidad, la decisión se tomó tras constatar que no había disponibilidad de reemplazos a tiempo que garantizaran un arbitraje profesional y seguro. “Pese a las gestiones realizadas para encontrar reemplazos, no obtuvimos respuestas que aseguraran un desarrollo normal de los partidos”, detallaron desde la organización.

El anuncio fue acompañado por un pedido de disculpas a los delegados, equipos y público que ya tenían previsto trasladarse hasta la cancha municipal para participar o presenciar los encuentros. “A todos los delegados, equipos y público en general que ya tenían planificado el viaje o acercamiento a la cancha municipal, les pedimos nuestras sinceras disculpas”, señalaron.

Liga Local De Futbol Loncopue (1)

Desde la comisión también remarcaron que la medida fue adoptada por motivos de seguridad y responsabilidad sanitaria, al tratarse de una situación que “escapa a su control”. “Entendemos y lamentamos las molestias ocasionadas, pero esta medida responde a una obligación de preservación de la integridad y del correcto desarrollo del torneo”, explicaron.

Por último, la Liga adelantó que en los próximos días se informará la nueva fecha para la reprogramación de los partidos suspendidos, una vez que se garantice la disponibilidad del cuerpo arbitral.

La suspensión de la jornada representa una interrupción temporal del campeonato local, pero la organización aseguró que trabaja para reanudar la competencia en condiciones seguras y con total normalidad en la brevedad posible.