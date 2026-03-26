Italia vence a Irlanda del Norte y está a un paso del Mundial 2026

La selección europea busca volver a una Copa del Mundo tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Italia vence a Irlanda del Norte y se mete en la final del repechaje.

Italia le gana 2-0 a Irlanda del Norte en Bergamo , por las semifinales del repechaje para el Mundial 2026 . El gol para la ventaja parcial fue del futbolista del Newcastle, Sandro Tonali, a los 10 minutos de la segunda parte. Moise Kean puso el 2-0 a falta de diez para el final.

Con este resultado, los dirigidos por Gennaro Gattuso están clasificándose a la final del repechaje, en donde enfrentarían al ganador del otro duelo, entre Gales y Bosnia.

Italia está bajo una gran presión en esta etapa, ya que busca volver a un Mundial tras sus dos ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022 , además de ser eliminado en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por esta presión, el histórico volante de la selección decidió tomar las riendas de la dirección técnica del equipo y tomó una decisión que dio que hablar: eligió jugar las semifinales en Bergamo, en lugar de San Siro. Esto lo defendió con las siguientes palabras: "Yo elegí el estadio. Y la Federación me apoyó. En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del AC Milan, si das un pase mal, te abuchean".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2036201156620288341?s=20&partner=&hide_thread=false Genaro Gattuso, DT de Italia, sobre su pedido de jugar en el estadio de ATALANTA y no en SAN SIRO para el REPECHAJE DEL MUNDIAL. Increíble…



“Yo elegí el estadio. Y la Federación me apoyó. En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del AC Milan, SI DAS UN MAL PASE,… pic.twitter.com/46bQCPw4wW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 23, 2026

Así fue el partido entre Italia e Irlanda del Norte

El primer tiempo del partido tuvo un fuerte dominio italiano, aunque los atacantes chocaron constantemente con la defensa de Irlanda del Norte, que se plantaba y despejaba los centros que llovían en su área.

Luego del entretiempo, el encuentro tuvo un fuerte cambio, ya que Italia empezó a encontrar más espacio, y tuvo la primera gran oportunidad con un mano a mano de Mateo Retegui, que desperdició tras controlar largo y perder contra el arquero irlandés.

Pero unos minutos después, a los 10 del segundo tiempo, llegó el 1-0 en los pies de Tonali, que aprovechó un defectuoso despeje y desde la medialuna metió un fuerte derechazo para la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2037274631355211855?s=20&partner=&hide_thread=false SANDRO TONALI puso el 1-0 de ITALIA ante Irlanda del Norte en el REPECHAJE para el Mundial.pic.twitter.com/ULQRsrBuV6 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 26, 2026

A pesar de la desventaja, el visitante no logró en ningun momento del partido incomodar a la defensa italiana. Además, los dirigidos por Gattuso aumentaron la ventaja: a los 35 minutos, un gran pase de Tonali puso mano a mano a Kean, que gambeteó en el área y cruzó un zurdazo inatajable para el 2-0.