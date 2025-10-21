L-Gante desvinculó a su representante y anunció una nueva etapa en su carrera

L-Gante atraviesa una etapa de cambios en el equipo que trabaja codo a codo con él con vistas a mejorar y generar un mejor rendimiento de trabajo que el que venía teniendo. Sorpresivamente el artista lanzó un comunicado en las historias de Instagram de su cuenta personal donde anunció un cambio importante.

Es que el cantante de cumbia 420 decidió romper el vínculo laboral con su representante Maxi "El Brohter". “ He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso”, soltó en su escrito el artista.

“A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera , enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista", reveló sobre los pasos a seguir y le bajó la espuma a la noticia para no generar problemas con quienes han acordado trabajo con él: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados ”.

Para cerrar el comunicado con el cual realizó el anuncio, escribió esperanzado: “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”. Según trascendió en el conflicto que decantó en el deseo del artista para terminar el vínculo, hay una suma millonaria que le reclama a su exrepresentante.

“A mí lo que me dicen es que en la suma que le reclamaría ronda entre el millón y 1.400 mil dólares", contó explicando Martín Candalaft durante el programa DDM (América).

Qué dice parte de la carta documento

“En mi carácter de artista firmante del contrato de representación artística suscripto con Ud. en fecha 01/04/2024, por el cual me comprometí, entre otros, a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco (5) años, le intimo a que, a partir de la recepción de la presente, proceda a rendir cuentas de su actividad como manager del que suscribe, atento a que he tomado conocimiento de la suscripción de contratos, como así también de la percepción de dinero, de lo cual no he sido informado, y mucho menos se me ha rendido cuenta del destino del dinero percibido hasta la fecha por Ud., desde que asumió dicha obligación".