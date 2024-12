La historia de Chiara, la participante de Gran Hermano que es hija de un futbolista y está metida en un escándalo

El debut de Gran Hermano 2025 en la pantalla de Telefe trajo consigo una avalancha de debates y controversias, con Chiara Mancuso como una de las protagonistas principales. La joven de 30 años, madre soltera y oriunda de un barrio privado en Ezeiza, no solo llamó la atención por su personalidad segura y carismática, sino también por su vínculo con el mundo del fútbol: es hija de Alejandro Mancuso, ex futbolista de Boca Juniors, Independiente y la Selección Argentina.

En su presentación, Chiara se describió como una mujer intensa y directa. “Me llamo Chiara Mancuso y vivo en Canning. Fui modelo, promotora, hice cosas de actuación, bailé, fui bodance. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la selección argentina, en equipos como Boca e Independiente”, afirmó, dejando en claro su conexión con el deporte. Sin embargo, lo que más resonó fue su confesión: “Me gustan los jugadores. No duro mucho de novia porque soy muy fogosa, como que los hombres no pueden seguirme el ritmo sexual. Me gusta manipular a las personas porque siento que soy bastante inteligente. Tengo alma de líder, y eso juega a mi favor”.