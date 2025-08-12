⁠La inesperada confesión de un histórico en la selección de México sobre Argentina

En México tienen claro que el rival al que quieren ganarle cada partido que juegan es a la Selección argentina por una rivalidad que ha crecido en los últimos años pero que se sobredimensionó por parte de los aztecas. El duelo de selecciones tiene al combinado nacional como protagonista ya que lo dejó en evidencia en la Copa del Mundo 2022 ganándole 2-0 en el grupo C del certamen y siendo campeón del mismo.

Más allá de las diferencias notorias con la actual Selección campeona del mundo, pocos mexicanos reconocen la diferencia de nivel. Sin embargo un histórico de la Selección mexicana reconoció la superioridad albiceleste: “ Los mexicanos hicimos crecer esa rivalidad, hay que ser honestos y no engañarnos, queremos ganarle a Argentina porque es una potencia mundial . Cuando jugamos con Argentina jugamos mejor y tratamos de hacer mejor las cosas, los equipos de abajo crecen cuando enfrentas a potencias como Argentina". Así se expresó el ex entrenador del seleccionado azteca Miguel Piojo Herrera en diálogo con Rodrigo Rea.

Por otra parte sumó: “ Pero cuando se habla de rivalidad, es solo para México , Argentina ni nos voltea a ver . Argentina mira a Brasil, Alemania, Francia, Holanda, España, compite con esos equipos, no con México. Nosotros quisiéramos ser clásico con Argentina pero Argentina mira a otros niveles . Estamos un escalón abajo, ni siquiera llegamos a una semifinal de mundial”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoRea9/status/1955043047898767655&partner=&hide_thread=false “LA RIVALIDAD ES DE MÉXICO CON ARGENTINA, ARGENTINA NI SE NOS VOLTEA A VER”



El reconocido entrenador Mexicano, Piojo Herrera, analiza el por qué de la “rivalidad” entre la selección Argentina y Mexicana.



La entrevista completa en mi canal de YouTube. pic.twitter.com/N6WKbMYtI3 — Rodrigo Rea (@RodrigoRea9) August 11, 2025

Herrera comparó al fútbol argentino con el mexicano

“A nivel clubes México compite con cualquiera, en el mundial de clubes los mexicanos le competían de tú a tú a los europeos. A mí la liga Argentina es fuerte y muy disputada y podría ser de las mejores del mundo, pero sus jugadores jóvenes se van a Europa. Los mejores de Argentina están en Europa y los del segundo nivel están en México, MLS o jugando en otros países de Sudamérica. Los sueldos son diferentes y se van por cuestiones económicas”, relató.

Por otra parte destacó el rol de César Luis Menotti: “México tuvo un antes y un después con la llegada de Menotti, antes México tenía buenas capacidades pero con Menotti modificó el pensamiento del jugador mexicano, salíamos a ganar y a exponer nuestro fútbol. Fue un referente en la selección mexicana”.