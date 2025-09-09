Deportes La Mañana Selección Argentina La Selección Argentina cierra las Eliminatorias ante Ecuador: formaciones confirmadas

Sin Lionel Messi, la Albiceleste busca cerrar su participación en la clasificación sudamericana de la mejor manera.







La Selección Argentina juega de visitante.

En el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador recibe este martes a la Selección Argentina. El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El conjunto del argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta. El equipo argentino de Lionel Scaloni ya tiene el primer puesto asegurado.

Las formaciones de Ecuador vs Argentina Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Becaccece.