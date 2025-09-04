La Selección Argentina empata ante Venezuela

Lionel Messi se despide de la Albiceleste en Eliminatorias, ya que no volverá a jugar por los puntos en el país.

La Selección Argentina se enfrenta esta noche a Venezuela en el Estadio Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque el equipo nacional ya tiene asegurada la clasificación y el primer puesto, el partido tiene una enorme carga emotiva: será la última vez que Lionel Messi juegue un partido oficial por los puntos en condición de local. Se espera un estadio colmado para ovacionar al capitán en una noche que promete ser histórica y que servirá como una despedida para los hinchas argentinos.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista

La despedida de Messi en casa

El encuentro de esta noche tiene un significado especial que trasciende lo deportivo. Se trata del "último partido de Lionel Messi como local por los puntos", lo que lo convierte en la despedida oficial del astro ante su público en el marco de una competencia de clasificación mundialista. Se espera que tanto antes como después del partido haya un homenaje de los hinchas para el capitán.

Cómo llega la Selección

Desde el punto de vista competitivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega sin presiones. La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 y, además, aseguró matemáticamente el primer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que el resultado de esta noche no alterará su destino.