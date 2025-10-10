La Selección Argentina le gana a Venezuela en el amistoso en Miami

La Albiceleste, bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, disputa el primer amistoso de la fecha FIFA.

En el marco de una nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este viernes a Venezuela por un amistoso internacional. El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la primera de las pruebas de cara al próximo Mundial. La “Vinotinto” se encuentra en transición, tras quedar fuera del repechaje en la última jornada.

Sin jugadas peligrosas, la Albiceleste marcó el dominio en los primeros minutos del amistoso contra Venezuela. Alrededor del minuto 15', Giovani Lo Celso cayó en el área y los jugadores argentinos pidieron penal, pero el árbitro hizo caso omiso y el VAR no participa en este duelo.

A los 32' minutos del primer tiempo, una conexión única entre Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lo Celso finalizó en gol de este último, para abrir el marcador. Minutos antes había avisado Nico Paz, con un remate que dio en el palo.

Las formaciones de Argentina vs Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Cómo ver en vivo Argentina vs Venezuela

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.