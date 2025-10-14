La selección Argentina, con Messi desde el arranque, golea a Puerto Rico en Miami

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el último amistoso de la gira con su capitán y referente de titular.

La selección Argentina, con Messi de titular, juega ante Puerto Rico en Miami.

En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por un amistoso internacional. Con Lionel Messi en el once titular, el encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin el capitán y referente ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.

En los primeros minutos del partido, la selección no pudo aprovechar la posesión de pelota para llegar con claridad al arco. La mejor chance la tuvo Puerto Rico tras un zapatazo de atrás de mitad de cancha de Antonetti, que descolgó con dificultad el Dibu Martínez .

La ATAJADA de DIBU MARTÍNEZ ante el tremendo remate de Leandro Antonetti desde detrás de MITAD DE CANCHA. pic.twitter.com/P9RBEU5BDU — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 15, 2025

A los 14 minutos del primer tiempo llegó el 1-0 de Argentina, con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras una volea defectuosa de Nicolás González. Los dirigidos por Scaloni mandan en este último amistoso de la gira.

ARGENTINA ROMPE EL CERO TEMPRANO ANTE PUERTO RICO



BUENA SALIDA, Y ALEXIS MAC ALLISTER DESVÍA EL DISPARO DE NICO GONZÁLEZ pic.twitter.com/Kb0BvANlrC — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 15, 2025

Tras una asistencia de Lionel Messi pinchándola por encima de la defensa de Puerto Rico, Gonzalo Montiel con una excelente volea puso el 2-0 de Argentina a los 22 minutos del primer tiempo.

¡GOLAZO! Gonzalo Montiel marca el segundo para Argentina tras una gran definición.

Puerto Rico 0–2 Argentina

Mirá #ArgentinaXTelefe en YouTube y https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/dwgN3u6PZV — telefe (@telefe) October 15, 2025



Puerto Rico 0–2 Argentina

Mirá #ArgentinaXTelefe en YouTube y https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/dwgN3u6PZV — telefe (@telefe) October 15, 2025

Argentina pasa a golear a Puerto Rico a los 36 minutos con un doblete de Alexis Mac Allister tras una increíble asistencia de pisada del debutante José López. La selección golea y se luce en este amistoso internacional.

Goal "Puerto Rico 0 - 3 Argentina"

36' Alexis Mac Allister

pic.twitter.com/K1L61vcGlZ — FutDball (@FutDball) October 15, 2025



36' Alexis Mac Allister

pic.twitter.com/K1L61vcGlZ — FutDball (@FutDball) October 15, 2025

Formaciones de Argentina vs Puerto Rico

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister, Lo Celso, Simeone; Messi y José López.. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona; Roberto Ydrach; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Isaac Angking, Wilfredo Rivera, Jeremy de León, Steven Echaverría. DT: Charlie Trout.

Cómo ver en vivo Argentina vs Puerto Rico

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.