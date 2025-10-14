Deportes La Mañana Selección Argentina La selección Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Puerto Rico en Miami

En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por un amistoso internacional. Con Lionel Messi en el once titular, el encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin el capitán y referente ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.

Formaciones de Argentina vs Puerto Rico Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister, Lo Celso, Simeone; Messi y José López.. DT: Lionel Scaloni.