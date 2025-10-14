La selección Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Puerto Rico en Miami
El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el último amistoso de la gira con su capitán y referente de titular.
En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por un amistoso internacional. Con Lionel Messi en el once titular, el encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.
Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin el capitán y referente ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.
Formaciones de Argentina vs Puerto Rico
Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister, Lo Celso, Simeone; Messi y José López.. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.
Cómo ver en vivo Argentina vs Puerto Rico
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.
Te puede interesar...
Leé más
¿Juega Messi? La palabra de Lionel Scaloni previo al amistoso de la Selección ante Puerto Rico
Bomba: ya habría fecha y sede para la Finalissima entre la Selección Argentina y España
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario