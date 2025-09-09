La Selección Argentina pierde ante Ecuador: un penal y un expulsado

Sin Lionel Messi, la Albiceleste busca cerrar su participación en la clasificación sudamericana de la mejor manera.

En el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas , Ecuador recibe este martes a la Selección Argentina . El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El conjunto del argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta. El equipo argentino de Lionel Scaloni ya tiene el primer puesto asegurado.

El inicio del partido fue más peleado de lo que hubiera imaginado la Selección Argentina . Ecuador ejerció una presión alta, que por momentos fue algo violenta, y tuvo algunas oportunidades de frente al arco de Dibu Martínez .

A los 30 minutos de la primera etapa, los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con un jugador menos luego de una infracción de Nicolás Otamendi a Enner Valencia cuando se iba solo contra el arquero.

El final del primer tiempo se tornó caliente, con muchas infracciones. En tiempo adicionado, Nicolás Tagliafico hizo una falta dentro del área y, tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal que fue convertido por Valencia para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1965566218175197467&partner=&hide_thread=false Gol de Ecuador Enner Valencia cambia penal por gol y le da la ventaja a la selección ecuatoriana



54' | ECUADOR 1 - 0 ARGENTINA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/TiEk1MuCkR con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/TpJPHYXwIV — telefe (@telefe) September 10, 2025

Las formaciones de Ecuador vs Argentina

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Becaccece.

Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Cómo ver en vivo Ecuador vs Argentina

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.