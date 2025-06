Leandro Paredes habló de su posible regreso a Boca y ilusionó a los hinchas

La relación entre Leandro Paredes y Boca parece seguir un guion de drama con capítulos interminables, silencios estratégicos y promesas que nunca terminan de cumplirse. Aunque el deseo de reencontrarse ha sido manifestado en varias oportunidades tanto por el jugador como por la dirigencia, el tan ansiado regreso todavía no se concreta y, por ahora, sigue siendo una ilusión para los hinchas xeneizes.

En las últimas horas, y en medio de la concentración de la Selección Argentina —de la que no formó parte en el viaje a Chile por estar suspendido—, el mediocampista campeón del mundo volvió a optar por el silencio. Durante una entrevista con Sofía Martínez para Telefé, Paredes se mostró cauto al referirse a su posible regreso al club de sus amores: “Prefiero no hablar, cada vez que uno habla, sea bueno o no, se generan expectativas. La gente está muy ilusionada y prefiero que las cosas pasen”.